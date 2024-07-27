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Одно из элементов открытия — лазерное шоу. Оно было масштабным и впечатлило даже Илона Маска.
Одним из почетных факелоносцев стал американский рэпер и продюсер Снуп Догг. За несколько часов до официального открытия он прошел по улицам Сен-Дени на севере столицы Франции, держа в руках олимпийский факел.
Первой артисткой, которая вышла на сцену, стала Леди Гага. Ее выступление было ярким и красочным. Закрывала церемонию 56-летняя канадская певица Селин Дион. Она мощно выступила перед Эйфелевой башней в мерцающем серебристом платье. Интересно, что она также выступала во время Олимпиады-1996 в Атланте. Это стало ее первым публичным выступлением после перерыва из-за неизлечимой болезни. В 2022 году Селин Дион рассказала, что у нее диагностировали синдромом мышечной скованности.
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Некоторые элементы шоу носили довольно скандальный характер — так, нарекания христиан вызвала аллюзия на сцену тайной вечери Иисуса Христа. Его и других присутствующих заменили на мужчин в женской одежде.
Кроме того, многим не понравились и демонические мотивы, которые рассмотрели в одном из эпизодов. Среди символов были черепа, "сатанинское" красное освещение и "мотивы смерти", пишут в сети.
Западная пресса также неоднозначно оценивает церемонию. Так, британский Daily Mail назвал ее "катастрофической". Во-первых, ее омрачили ливни и зрители, политики, знаменитости "и королевские особы со всего мира были вынуждены укрыться от ужасного дождя". Это при том, что синоптики предупреждали о дождях. Это не единственный казус. Когда президент Эммануэль Макрон объявил о начале игр, на площади Трокадеро подняли олимпийский флаг вверх ногами.
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