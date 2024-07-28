На прошлой неделе из-за внештатной ситуации на несколько часов останавливали один из реакторов Южноукраинской АЭС. И пока в экспертной среде говорили об аварии, официально это опровергалось.
РБК-Украина собрало все версии о том, что случилось на атомной станции в Николаевской области.
С чего все началось
Информация об инциденте на Южноукраинской АЭС появилась в медиа со ссылкой на пост директора Центра исследований энергетики Александра Харченко в Facebook.
Он отметил, что с особым вниманием читал сводки Минэнерго о ситуации в энергосистеме по той причине, что в ночь на 16 июля "судя по всему от жары… физически сгорели два трансформатора тока", что привело к отключению одного из реакторов. После чего отключились две или три высоковольтные линии "Укрэнерго".
"Именно из-за этой абсолютно технической аварии левый берег Украины - включая Днепр, Сумы и далее по перечню - последние два дня крайне жестко ограничен в поставках электричества", - написал Харченко.
По его словам, 18 июля сгорел еще один трансформатор тока на Южноукраинской АЭС и, по непроверенным данным, один на Чернобыльской АЭС. В официальных сводках об этом не было ни слова, поэтому эксперт предположил, что ситуация замалчивалась.
Причем по непонятным для него причинам, поскольку жара в комплексе с перегрузкой и постоянным включением/выключением сетей приводят к быстрой деградации оборудования.
"Аварий будет все больше и больше - уже вне зависимости от жары (мороз тоже будет влиять отрицательно). Как мне кажется, делать вид, что ничего не происходит - самая плохая стратегия… Людей нужно информировать… нужно дать понимание необходимости готовиться к сложной зиме", - отметил он и призвал провести служебное расследование.
Какой была официальная версия
В тот же день Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, назвал отключение трансформаторов и энергоблока фейком, который "распространяют пропагандистские Telegram-каналы".
"Правда: в очередной раз российская ИПСО предполагает возможные проблемы с американским ядерным топливом Westinghouse на украинских атомных электростанциях", - отметили в Центре.
Как заявили в "Энергоатоме", Южноукраинская АЭС работала в штатном режиме без технических нарушений. Персонал обеспечивает надежную эксплуатацию объектов, радиационный фон в пределах нормы, а топливо Westinghouse отлично себя зарекомендовало.
На следующий день министр энергетики Герман Галущенко, выступая на часе вопросов к правительству в Верховной Раде, сделал акцент на том, что информация якобы появилась на российских каналах, после чего с подачи экспертов залетела в украинские медиа.
"Ну, это неправда, блок сети работает. Вопрос в том, зачем это делается. Я думаю, что этот вопрос мы переадресуем… компетентным органам, которые должны работать с теми людьми и спрашивать, для чего они вносят в наше медиапространство российские нарративы", - сказал он.
Было ли все-таки аварийное отключение
Ситуация прояснилась вчера. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк опубликовал ответ "Укрэнерго" на депутатский запрос, который не совсем соответствует заявлениям Галущенко. Реактор останавливался, но снова был подключен к сети вечером 16 июля.
Как сообщили в компании, в результате аварийного отключения блока 15 июля существенно возрос дефицит мощностей. А из-за повреждения оборудования произошло отключение трех линий по 330 кВ, которые входят в контролируемый переток "ОЭС Украины - Харьков, Днепр", в результате чего утром следующего дня возникли дополнительные ограничения в восточном, северном и днепровском регионах.
Чтобы избежать системной аварии, по команде "Укрэнерго" отключались потребители в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях по аварийным графикам.
По состоянию на 15 июля на Южноукраинской АЭС работал один блок до момента отключения в 23:58, после чего ни один энергоблок не находился в работе. Вечером 16 июля после устранения дефектов ошиновки и выключателей 330 кВ блочного трансформатора блок подключили к сети.
"Укрэнерго" отмечает, что нарушения в работе станции имели место. Ремонтные бригады прибыли для оказания технической помощи и работы по ремонту оборудования были завершены 18 числа.
На чем настаивают в Минэнерго
Несмотря на это, Минэнерго стоит на своем. Вечером 25 июля ведомство опубликовало заявление, в котором "авария на АЭС" названа фейком российской пропаганды, чтобы скрыть аварию на Ростовской АЭС. И никаких отключений трансформаторов якобы не было.
Там добавили, что повреждение другого оборудования не влияет на работу атомного блока и может лишь кратковременно снизить выдачу электроэнергии. И такая ситуация не может считаться аварией на АЭС.
Кроме того, министерство осудило "попытку политиков распространять откровенные манипуляции".
Не авария, а эксплуатационное происшествие?
В свежем отчете МАГАТЭ указано, что на прошлой неделе временно останавливался блок №2 на Южноукраинской АЭС после срабатывания электрической защиты из-за проблемы с трансформатором на открытом распределительном устройстве 330 кВ за пределами площадки АЭС.
В результате короткого замыкания был поврежден керамический изолятор, что привело к утечке масла, которое загорелось из-за электрической дуги. После восстановления электроснабжения реактор был перезапущен и начал подавать электроэнергию в сеть примерно через 17 часов. Энергоблок вышел на полную мощность чуть более чем через 24 часа после остановки.
Сегодня глава Госатомрегулирования Олег Кориков в эфире телемарафона заявил, что инцидент на атомной станции не был аварией.
По его словам, нарушения условий безопасной эксплуатации энергоблоков не произошло. По международной шкале ядерных происшествий INES указанный инцидент классифицируется по уровню "0" и несущественен для безопасности.
На брифинге глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что не может комментировать инцидент на атомной станции и предложил ориентироваться на информацию МАГАТЭ.
При подготовке материала использовались: заявления директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, министра энергетики Германа Галущенко, главы Госатомрегулирования Олега Корикова, публикации Центра стратегических коммуникаций и "Энергоатома", ответ "Укрэнерго" на депутатский запрос Ярослава Железняка, отчет МАГАТЭ.