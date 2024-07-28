На прошедшей неделе состоялось 1-е совместное патрулирование российских и китайских бомбардировщиков – 2-х Ту-95 и 2-х Xian H-6, которые приблизились к Аляске на 300 км, где они были встречены авиацией США.

Главное в этом “впервые” то, что китайские бомбардировщики подлетели к северной территории США, вылетев из России.

“Это первый раз, когда эти 2-е страны летают вместе подобным образом. Если это произойдет снова, я полностью уверен, что мы будем готовы”, — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Справедливости ради отметим, что больше всего, по словам Остина, в Вашингтоне опасаются «незаконной и ненужной поддержки», которую КНР оказывает России в украинском конфликте.

“Это похоже на то, как китайские подводные лодки ходили вокруг Сан-Франциско. Китай угрожает США на их собственном заднем дворе и, по сути, говорит: “Смотрите, вы вмешиваетесь в наши внутренние дела на Тайване, мы также можем подойти очень близко к вашей родине”, - заявил изданию Bild эксперт по Китаю Якуб Янда.

Можно вспомнить, что Токио жаловался на пролёт российско-китайской воздушной флотилии между Японией и Корейским полуостровом в декабре прошлого года. Но и сама Япония в рамках новой Холодной Войны 2.0 постепенно возвращает себе статус “непотопляемого авианосца Запада”.

Сейчас на севере Японии в рамках учений Nippon Skies находится авиация ФРГ, Испании, Италии и Франции.

Как отмечает Politico, Япония среди азиатских стран «наиболее тесно связана с Западом по стратегическому мышлению в отношении России и Китая».

Глава немецких ВВС Инго Герхартц, находящийся на учениях в Японии, пояснил Politico цель европейского военного присутствия в Азии. По его словам, учения демонстрируют единство Европы и Индо-Тихоокеанского региона, как «одного большого пространства безопасности».

Politico отмечает, что это «большой сдвиг от старого мышления», когда Европа была сосредоточена лишь на собственной безопасности и «опасалась сближаться с позицией США, где военные рассматривают Китай как противника». Перемена курса объясняется сближением РФ и КНР.

Учения проходят на Хоккайдо, острове, который наиболее близок к России. Экс-советник министра обороны Японии Кен Джимбо отмечает, что ещё недавно такие учения были бы на юге Японии из-за Китая и его напряжённых отношений с Тайванем, но теперь «приходится иметь дело и с Россией».

С ним согласен Инго Герхартц, который, как пишет Politico, «выразил ощущение неотложной необходимости возрождения германо-японского сотрудничества».

Издание напоминает, что в январе с.г. ФРГ и Япония подписали договор о взаимном обслуживании вооружённых сил друг друга.

Мрачными предзнаменованиями поделился The Economist, – Китай создает огромные секретные запасы продуктов, сырья и энергоресурсов.

Издание указывает, что в прошлом году импорт многих основных ресурсов Китаем побил рекорды, а суммарный импорт товаров вырос на 16% в объемном выражении. И продолжает расти в 2024, несмотря на высокие цены. К примеру, США прогнозируют, что вскоре запасы пшеницы и кукурузы в Китае составят 51% и 67% от мировых.

По мнению The Economist, такая динамика не отражает растущее потребление Поднебесной, особенно учитывая определенные экономические проблемы КНР. Предположительно, Пекин накапливает ресурсы, беспокоясь, что Трамп, если выиграет выборы, может попытаться перекрыть КНР важнейшие пути поставок или начнется затяжной конфликт из-за Тайваня.

The Economist указывает, что процесс создания стратегических запасов начался в Китае более 10 лет назад с расширения инфраструктуры, необходимой для хранения запасов. При этом не только государственной, но и частной, к которой правительство получает доступ во время кризиса.

Американцев беспокоят накопления китайцев, но пока они считают, что это делается в “защитных” целях, а не для подготовки к нападению на Тайвань.

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