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Украинская саблистка Ольга Харлан получила бронзовую медаль в личном первенстве на Олимпийских играх-2024 в Париже, - пишет ТСН.
В поединке за «бронзу» 33-летняя украинка победила южнокореянку Чой Себин со счетом 15:14.
Во время «бронзового матча» Харлан проиграла первый период со счетом 3:8, а во втором уступала 5:11, но проявила характер и переломила ход схватки, вырвав победу.
Это первая медаль Украины на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Комментируя победу, Ольга сказала: «Я посвящаю это всей Украине, друзья, это вам. Посвящаю это нашим защитникам и защитницам.