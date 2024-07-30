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Сьогодні, 12:00

Ольга Харлан здобула першу медаль Олімпіади-2024 для України

Категорія: Новини / Спорт

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Украинская саблистка Ольга Харлан получила бронзовую медаль в личном первенстве на Олимпийских играх-2024 в Париже, - пишет ТСН.

В поединке за «бронзу» 33-летняя украинка победила южнокореянку Чой Себин со счетом 15:14.

Во время «бронзового матча» Харлан проиграла первый период со счетом 3:8, а во втором уступала 5:11, но проявила характер и переломила ход схватки, вырвав победу.

Это первая медаль Украины на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Комментируя победу, Ольга сказала: «Я посвящаю это всей Украине, друзья, это вам. Посвящаю это нашим защитникам и защитницам.


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