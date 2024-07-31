В Службе экологического контроля КП «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского городского совета продолжают мониторить состояние атмосферного воздуха в городе, однако источник загрязнения и неприятного запаха найти не могут.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

На этот раз пробы атмосферного воздуха взяли в районе санатория «Куяльник», на Шкодовой горе, на улицах Хуторской и Геологической, а также в селе Малодолинском под Одессой.

Как сообщается, ни в одном из случаев превышений норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявили.

В мэрии заявляют, что мониторинг состояния воздуха в городе продолжается, ситуация остается на контроле.

Напомним, после массовых жалоб одесситов на вонь в городе в мэрии отреагировали и начали мониторинг состояния воздуха, который никаких результатов пока не принес. Людям, которые ощущают неприятный запах, в мэрии посоветовали закрыть окна и двери, и воздержаться от пребывания на открытом воздухе.



Источник