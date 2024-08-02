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Сьогодні, 12:00

НБУ очікує підвищення тарифів на комунальні послуги для населення з 2025 року

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Допускается постепенное повышение тарифов ЖКХ, однако сроки и параметры их корректировки являются сферой неопределенности и, соответственно, риском для прогноза инфляции. 

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины, передает "Экономическая правда".

Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2024 года.

Однако, как отмечают в НБУ, сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, обусловят постепенную корректировку тарифов в последующие годы. 

Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням. 

Неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является отдельным риском для прогноза инфляции. 

В частности, как отмечают в НБУ, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения. 

"С другой стороны, более длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. 

Это будет усиливать риски нестабильности на энергорынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее", - говорится в отчете. 

Напомним:

Импорт э/э благодаря интегрированности с европейской энергосистемой позволит частично сократить дефицит собственных мощностей. Однако цена импортной э/э выше внутренней, а ежегодная стоимость такого импорта составит около 1 млрд долл. 




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