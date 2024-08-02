Национальное агентство квалификаций одобрило профессиональный стандарт "Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)". Его разработку инициировало Министерство экономики Украины, а ООО "Шериф-разминирование" в тесном сотрудничестве со специалистами Министерства подготовило текст стандарта с учетом предложений ключевых стейкхолдеров сектора.

Об этом сообщает Министерство экономики.

По словам замминистра экономики Игоря Безкаравайного, в Украине до сегодняшнего дня не было профессионального стандарта "деминер". Фактически операторы вынуждены были самостоятельно готовить специалистов для гуманитарного разминирования по собственным разработанным программам.

"Наличие же профессионального стандарта, отвечающего международным требованиям (IMAS – International Mine Action Standards), создает единые правила для всех и существенно расширяет возможности для обучения деминеров. Это, в частности, позволит привлечь к гуманитарному разминированию ветеранов, которые после обучения смогут работать как в украинских операторов противоминной деятельности, и в международных", – отметил он.

В Минэкономики отмечают, что после утверждения стандарта будет проведен ряд мероприятий по введению в правовое поле новой профессии: присвоение кода, упорядочение оплаты труда. А также на базе профессионального стандарта будет разработан соответствующий образовательный стандарт. Это позволит после получения аккредитации от МОН выпускать дипломированных деминеров наравне с другими профессиями.

Утвержденный профессиональный стандарт, отвечающий требованиям IMAS, позволит специалистам, имеющим международный сертификат, подтвердить свою квалификацию в Украине. Это означает также, что украинские деминеры, которые пройдут обучение по новому стандарту, также смогут работать в международных компаниях без необходимости начинать обучение с самого начала.

Разработанный стандарт предусматривает 5 уровней подготовки. Обретенный базовый уровень позволит привлекать специалиста к нетехническому обследованию, следующий уровень – возможность проводить техническое обследование. Далее – разминирование территорий, зданий и т.д.

В Украине появился Корпус деминеров

В Украине создали Корпус деминеров численностью около 5 тысяч человек, которые будут выполнять задачи в областях с наиболее сложной ситуацией, связанной с загрязнением взрывоопасными предметами.

"На сегодняшний день группы разминирования Корпуса деминеров сформированы и уже частично вовлечены в выполнение задач в областях с наиболее сложной ситуацией, связанной с загрязнением взрывоопасными предметами", — сообщил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны полковник Руслан Берегуля.

По его словам, подразделения уже работают в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Начальник управления проинформировал, что группы разминирования Корпуса деминеров выполняют такие задачи, как обследование территорий на наличие рисков взрывоопасных предметов, очистка местности в рамках оперативного реагирования, проведение полного комплекса мероприятий гуманитарного разминирования.

В настоящее время продолжается доукомплектование групп техникой, оборудованием, продолжается подготовка специалистов в учебных центрах.

Разминирование в Украине

Украина рассчитывает вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.

С начала 2024 года саперы обследовали более 171,7 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования. Более 156,6 тысяч гектаров уже вернули аграриям для хозяйственного использования.

Самые высокие темпы разминирования в Херсонской области – 146 тысяч гектаров. Это около 60% от запланированного в этом регионе на текущий год. В Харьковской области за первое полугодие разминировали 11,3 тысяч гектаров, а в Николаевской – 8,3 тысячи.

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