Национальное агентство квалификаций одобрило профессиональный стандарт "Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)". Его разработку инициировало Министерство экономики Украины, а ООО "Шериф-разминирование" в тесном сотрудничестве со специалистами Министерства подготовило текст стандарта с учетом предложений ключевых стейкхолдеров сектора.
Об этом сообщает Министерство экономики.
По словам замминистра экономики Игоря Безкаравайного, в Украине до сегодняшнего дня не было профессионального стандарта "деминер". Фактически операторы вынуждены были самостоятельно готовить специалистов для гуманитарного разминирования по собственным разработанным программам.
В Минэкономики отмечают, что после утверждения стандарта будет проведен ряд мероприятий по введению в правовое поле новой профессии: присвоение кода, упорядочение оплаты труда. А также на базе профессионального стандарта будет разработан соответствующий образовательный стандарт. Это позволит после получения аккредитации от МОН выпускать дипломированных деминеров наравне с другими профессиями.
Утвержденный профессиональный стандарт, отвечающий требованиям IMAS, позволит специалистам, имеющим международный сертификат, подтвердить свою квалификацию в Украине. Это означает также, что украинские деминеры, которые пройдут обучение по новому стандарту, также смогут работать в международных компаниях без необходимости начинать обучение с самого начала.
Разработанный стандарт предусматривает 5 уровней подготовки. Обретенный базовый уровень позволит привлекать специалиста к нетехническому обследованию, следующий уровень – возможность проводить техническое обследование. Далее – разминирование территорий, зданий и т.д.
В Украине появился Корпус деминеров
В Украине создали Корпус деминеров численностью около 5 тысяч человек, которые будут выполнять задачи в областях с наиболее сложной ситуацией, связанной с загрязнением взрывоопасными предметами.
"На сегодняшний день группы разминирования Корпуса деминеров сформированы и уже частично вовлечены в выполнение задач в областях с наиболее сложной ситуацией, связанной с загрязнением взрывоопасными предметами", — сообщил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны полковник Руслан Берегуля.
По его словам, подразделения уже работают в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
Начальник управления проинформировал, что группы разминирования Корпуса деминеров выполняют такие задачи, как обследование территорий на наличие рисков взрывоопасных предметов, очистка местности в рамках оперативного реагирования, проведение полного комплекса мероприятий гуманитарного разминирования.
В настоящее время продолжается доукомплектование групп техникой, оборудованием, продолжается подготовка специалистов в учебных центрах.
Разминирование в Украине
Украина рассчитывает вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.
Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.
С начала 2024 года саперы обследовали более 171,7 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования. Более 156,6 тысяч гектаров уже вернули аграриям для хозяйственного использования.
Самые высокие темпы разминирования в Херсонской области – 146 тысяч гектаров. Это около 60% от запланированного в этом регионе на текущий год. В Харьковской области за первое полугодие разминировали 11,3 тысяч гектаров, а в Николаевской – 8,3 тысячи.