Еврокомиссия создала специальную группу для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Группа разрабатывает стратегию на случай резкого изменения позиции США по свободной торговле и поддержке Украины. Об этом пишет Financial Times.

Группа сформирована офисом генерального секретаря Еврокомиссии Илзе Юхансон и охватывает небольшое количество чиновников, представляющих ключевые директораты по торговле, конкуренции и внешним отношениям. Она готовится к переменам в политике после выборов в США в ноябре.

"Речь идет о том, чтобы выяснить, какими могут быть последствия в любом случае", - сказал один из собеседников издания.

Евросоюз обеспокоен тем, что Трамп может ввести болезненные тарифы на экспорт ЕС, прекратить поддержку Украины и принудить Киев к миру на условиях Москвы по прекращению войны.

Европейские политики также озабочены угрозами Трампа вывести США из НАТО или взорвать положения о взаимной обороне для стран, которые, по его мнению, недостаточно тратят на оборону.