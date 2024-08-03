Уникальная находка польских дайверов - затонувшее судно XIX века, с коллекцией шампанского на борту. Драгоценные бутыли не пострадали.

Во время недавней дайвинг-экспедиции группа польских специалистов наткнулась на затонувшее судно, которое легко можно было принять за старую рыбацкую лодку. Гидролокатор тогда не показал ничего особенного, но дайверы Марек Какай и Павел Трушинский решили провести дальнейшее исследование. Их любопытство было вознаграждено: внутри затонувшего парусного судна XIX века, прекрасно сохранившегося на глубине 190 футов в Балтийском море, они нашли внушительную партию шампанского. Но не только.

Томаш Стачура, руководитель группы дайверов, предположил, что обнаруженные на затонувшем судне предметы - бутылки с минеральной водой, фарфор, шампанское - могли направляться к королевскому столу в Стокгольме или в резиденцию русского царя в Санкт-Петербурге, но судно потерпело крушение.

"Я занимаюсь дайвингом уже 40 лет, и в моей практике случалось, что на затонувшем судне находились одна-две бутылки, но такой большой запас я вижу впервые", - сказал Стачура агентству "Ассошиэйтед Пресс".

Помимо алкоголя, на борту нашли и керамические бутылки с этикетками Selters; эта минеральная вода, как считалось, обладала лечебными свойствами. Марка шампанского пока не установлена, но, по словам Стачуры, на одной пробке четко видна буква R. "На такой глубине затонувшее судно прекрасно сохранилось, температура там постоянна, нет течений, темно, - поясняет Стачура. - Это позволило законсервировать обломки".

Бутылки с шампанским пережили крушение. Credit: Tomasz Stachura/AP

Эксперты по шампанскому и поставщики минеральной воды из источника Селтерс-ан-дер-Лан уже выразили заинтересованность в проведении лабораторных исследований содержимого бутылок. Стачура подчеркнул, что решение о дальнейших шагах по исследованию затонувшего судна будет принято шведскими властями.

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