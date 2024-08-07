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2-го августа, в престольный праздник Свято-Ильинской Одесской мужской обители – день памяти пророка Божия Илии - в монастыре архиерейским чином была отслужена праздничная Божественная литургия.

28-го июля, в день Крещения Руси и день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, Высокопреосвященный Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в храме в честь святого князя Владимира и мученицы Людмилы на Французском бульваре.

1-го августа Церковь вспоминает обретение мощей святого Серафима Саровского. В праздничный день в храме, освященном в честь преподобного Серафима в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре, наместник обители архиепископ Южненский Диодор совершил Божественную литургию в сослужении братии и гостей.

28-го июля, в день праздника князя Владимира и в день рождения старца схиархимандрита Ионы (Игнатенко), которого в миру также звали Владимиром, - на монастырском кладбище Свято-Успенского монастыря в Одессе совершили панихиду. У могилы батюшки Ионы молились многочисленные духовные чада и братия обители, в которой отец Иона нес послушание духовника. В Одесской духовной семинарии начался прием документов на дневное и заочное отделения. Одесская духовная семинария - высшее духовное учебное заведение Украинской Православной Церкви, готовящее священнослужителей, а также регентов-псаломщиков церковного хора, иконописцев и мастеров церковного художественного шитья. Прием документов проходит с 17-го июня по 15-е августа с 9-ти до 17-ти часов в рабочие непраздничные дни. Телефон для справок: +38 099 530 82 11, Viber, Telegram, WhatsApp.

В Египте жил один старец, совершенный пустынножитель, которого весь народ почитал совершенным в вере и благочестии, и все приходили к нему просить благословения. Когда слава об этом иноке более и более распространялась и из разных сторон привлекала к нему посетителей, в то самое время пришел в Египет преподобный Пимен и там основал для себя пустынную обитель. Вдруг большая часть людей обратилась к нему, и келья святого Пимена всегда наполнена была народом. Узнав об этом, египетский старец разгневался на пришельца, начал завидовать ему и все поступки его толковать в худую сторону. Святой Пимен вскоре узнал это. «Братия мои! – сказал он ученикам своим. – Что делать нам с этими легкомысленными и досадными людьми, которые, оставив столь святого мужа, приходят к нам, ничего не значащим? Чем уврачуем гнев великого отца? Пойдем, будем умолять его, может быть, умилостивим». Вскоре Пимен и ученики его пришли к удрученному горестью старцу и постучались у двери. «Кто там?» – спросил ученик пустынника. «Скажи отцу твоему, – отвечал угодник Божий, – что Пимен пришел с братией принять от него благословение». Услышав столь несносное имя, старец воспылал гневом. «Скажите Пимену, – с досадою воскликнул он, – что у меня нет времени видеть его с братией». «Не отойдем отсюда, – отвечали на это в один голос Пимен и братии, – не отойдем от кельи, пока не сподобимся принять благословение у святого мужа...» Палимые зноем, испытывая жажду, остались они у дверей кельи. Наконец, старец, видя смирение и терпение пришельцев, умилился, отворил им двери, принял их с братским целованием и беседовал с любовью. «Поистине, не только справедливо все то, что я до сего времени слышал о вас, – сказал пустынник своим посетителям, - но я вижу в вас добрых дел стократ более». И с этого времени старец был другом и собеседником преподобного Пимена. Так и в нашей жизни бывает, что друзья становятся врагами, совершенно незнакомые люди ополчаются без причины. Но только с помощью любви и кротости можно приобрести себе настоящего друга и в самой тяжелой ситуации.