1:29 - В воскресный день, 30-го июля, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Одессы. Собор значительно пострадал от ракетного обстрела 23-го июля и в нем ведутся масштабные восстановительные работы перед консервацией. Если у вас есть возможность пожертвовать на восстановительные работы в Спасо-Преображенском соборе, мы оставляем реквизиты. И благодарим всех тех людей, которые присоединились к этому делу - делу восстановления святыни. https://eparhiya.od.ua/donate физические лица - клиенты Privat Bank и Mono Bank перечисляют средства на карту Благотворительного фонда 5169330521251063 физические лица - клиенты других банков перечисляют средства по полным реквизитам: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОКРОВ ТА МИЛОСЕРДЯ» ЄДРПОУ 43611540 UA IBAN563052990000026001044912781 (карта 5169330521251063) (валюта ГРН) UA 85 305299 00000 26006034914299 USD (доллары США) UA 02 305299 00000 26005044925451 EUR (евро) UA 62 305299 00000 26004044925957 PLN (польские злотые) В ЮГ ГРУ АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 С пометкой НА ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ СОБОР Для получения подробной информации обращайтесь на горячую линию Одесской епархии УПЦ: VIBER, WhatsApp, Telegram +380936150820

6:36 - Ежегодно в первый день августа Православная Церковь вспоминает особое событие - обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца. 1-го августа наш архипастырь Высокопреосвященнейший митрополит Агафангел в сослужении архиепископа Южненского Диодора совершил праздничную Божественную литургию в храме в честь преподобного Серафима, который освящен в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре.

9:43 - 2-го августа, в день престольного праздника Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря – дня памяти пророка Божия Илии - в обители была отслужена праздничная Божественная литургия, которую возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский в сослужении архиепископа Арцизского Виктора, епископа Любецкого Никодима, братии и гостей монастыря в священном сане.

11:43 - Память мироносицы равноапостольной Марии Магдалины праздновала Церковь 4-го августа. В одесском Свято-Марие-Магдалининском храме в престольный день Божественную литургию возглавил архиепископ Южненский Диодор в сослужении настоятеля храма протоиерея Димитрия Яковенко и духовенства города.

13:46 - В день памяти пророка Илии Одесская епархия поздравила с Днем Ангела протоиерея Илию Маниту, который служил, помогал нашим воинам и был тяжело ранен под Угледаром в Донецкой области во время гуманитарной миссии. Состояние здоровья отца Илии улучшается, но впереди снова операции и реабилитационные мероприятия, поэтому, если есть возможность, просим помочь нашему смелому священнику. https://eparhiya.od.ua/donate физические лица - клиенты Privat Bank и Mono Bank перечисляют средства на карту Благотворительного фонда 5169330521251063 физические лица - клиенты других банков перечисляют средства по полным реквизитам: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОКРОВ ТА МИЛОСЕРДЯ» ЄДРПОУ 43611540 UA IBAN563052990000026001044912781 (карта 5169330521251063) (валюта ГРН) UA 85 305299 00000 26006034914299 USD (доллары США) UA 02 305299 00000 26005044925451 EUR (евро) UA 62 305299 00000 26004044925957 PLN (польские злотые) В ЮГ ГРУ АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 С пометкой ОТЦЮ ІЛЛЄ МАНІТЄ Для получения подробной информации обращайтесь на горячую линию Одесской епархии УПЦ: VIBER, WhatsApp, Telegram +380936150820

15:14 - Клириками Одесской епархии Украинской Православной Церкви издана уникальная богослужебная книга для священнослужителей УПЦ «Военный требник». Руководитель проекта — главный военный священник Одесской епархии протоиерей Илия Манита. Составитель и редактор сборника - протоиерей Димитрий Гарчук, секретарь Синодальной литургической комиссии УПЦ, клирик Одесской епархии. Часть тиража распространяется благотворительно, также требник можно приобрести в издательстве «Титло».

16:27 - По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в рамках проекта «Добро объединяет», Одесская епархия вновь приняла участие в выдаче гуманитарной помощи жителям Херсонщины, пострадавшим в результате трагедии на Каховской ГЭС. Люди выразили искреннюю благодарность нашей епархии, а также украинскому благотворительному фонду «Помогаем» за то, что в это сложное время мы объединяемся и помогаем друг другу.

18:15 - 28-го июля, в день равноапостольного великого князя Владимира, на могиле схиархимандрита Ионы (Игнатенко), старца Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, была совершена панихида. Память об этом дивном избраннике Божьей Матери, Которая Сама лично призвала когда-то в прошлом раба Божьего Владимира стать духоносным старцем схиархимандритом Ионой, всегда будет жить в сердцах духовных чад.



