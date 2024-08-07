Россия подсчитала, что если Украина будет мобилизовать всех военнообязанных граждан возрастом от 18 лет, тогда сможет вести войну до 2033 года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Кирилл Буданов по время выступления в Киевской школе экономики (KSE), передает Forbes Ukraine.

По его словам, вопрос мобилизации в Украине достаточно непростой и некоторые люди напуганы и неуверенны в будущем, ведь им "полностью и надлежащим образом не объяснили, что служба в украинской армии — не приговор". Все это честь и новые возможности, считает начальник ГУР МОУ.

"Да, это обязанность, рутина, риск, но одновременно это и есть настоящая свобода — защита своего государства, служба своей нации. Это вклад и в собственное, и в общее свободное будущее. Альтернатива этому — российское рабство", — заявил Кирилл Буданов.

В то же время, продолжает начальник разведки, в коммуникации с обществом хоть и были допущены ошибки, они сейчас исправляются. Нельзя считать, что у Украины закончился человеческий ресурс.

Россия также проводила подсчеты, на сколько Киеву хватит людей для того, чтобы вести войну. В Кремле считают, что если мобилизовать всех людей от 18 лет, тогда Украина якобы сможет вести войну до 2033 года, а если снизить этот порог до 16 лет — до 2044-го.

"Это только российские расчеты, в противовес врагу Украина ценит жизни своих граждан. Да и вряд ли кто-то сможет воевать до 2044 года, а до 2060-го и подавно. Здесь дело прежде всего в экономике — ни одна экономика столько времени в состоянии войны не выдержит. Но если Украина тратит на ведение войны в основном не совсем свои средства, то Россия — собственные, и враг это тоже четко понимает", — подытожил Кирилл Буданов.

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