Впервые история про то, как Анналена Бербок якобы пользовалась платными интимными услугами в Африке, появилась как рекламный материал на сайте выходящей в Нигерии газеты Daily Post. В опубликованном интервью некий "Кингсли" рассказывает, как проводил время с главой МИД ФРГ во время ее визитов в африканские страны, получая за ночь близости по 3500 евро. Правда, в его словах было много нестыковок, например, он перепутал цвет глаз Бербок.

В немецком сегменте интернета скандальные подробности личной жизни министра появились на сайте "zeitgeschenen de", название которого всего одной буквой отличается от действительно существующего в Германии новостного портала. Затем "новость" растиражировали пропагандисты из РФ и связанные с Россией зарубежные СМИ.

Однако немецкий портал mimikama org, специализирующийся на разоблачении фейков в сети, а также журналисты телеканала ZDF выяснили, что "история об африканском жиголо" как раз и была выдумана пропагандистами из РФ, которые хотели очернить репутацию Анналены Бербок, последовательно выступающей на стороне Украины.

Больше деталей - в материале DW

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