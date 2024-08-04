Представитель эскорта из Африки по имени Кингсли утверждает, что у него были свидания с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Об этом пишет Daily Post.

Бывший гид на протяжении пяти лет оказывает эскорт-услуги женщинам из Европы, в числе которых бывают и высокопоставленные чиновницы. В беседе с изданием он вспомнил об одной из клиенток.

«Если я не ошибаюсь, она министр из Германии», – сказал Кингсли.

Жиголо сообщил, что женщина приезжала в столицу Нигерии Абуджу в конце 2022 года, где они и познакомились. При этом он не назвал ее имени.

По его словам, они познакомились в конце 2022 года. В это время женщина приезжала в столицу Нигерии Абуджу.

«Мы хорошо провели вечер, поговорили, а потом она дала понять, что ей нравится компания красивого черного джентльмена. Обычно я беру 1000–1500 евро за ночь за свидание. Но если это высокопоставленная персона, то это около 2500–3500 евро и выше. Они покрывают все мои расходы на поездку.», – добавил мужчина.

Спустя полгода чиновница связалась с ним и спросила, может ли он сопровождать ее в поездке в Преторию (ЮАР). По словам Кингсли, свидания с министром у него случаются всего два раза в год, чаще всего они проводят вместе одну ночь.

Журналисты издания Zeitgeschenen выяснили, что Бербок в последнее время несколько раз посещала страны Африки. В частности, она была в Абудже в декабре 2022 года, а через шесть месяцев отправилась в Преторию.

Ранее Бербок призвали покинуть свой пост до окончания выяснения деталей скандала вокруг выдачи виз мигрантам.