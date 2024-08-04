Представитель эскорта из Африки по имени Кингсли утверждает, что у него были свидания с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Об этом пишет Daily Post.
Бывший гид на протяжении пяти лет оказывает эскорт-услуги женщинам из Европы, в числе которых бывают и высокопоставленные чиновницы. В беседе с изданием он вспомнил об одной из клиенток.
Жиголо сообщил, что женщина приезжала в столицу Нигерии Абуджу в конце 2022 года, где они и познакомились. При этом он не назвал ее имени.
По его словам, они познакомились в конце 2022 года. В это время женщина приезжала в столицу Нигерии Абуджу.
Спустя полгода чиновница связалась с ним и спросила, может ли он сопровождать ее в поездке в Преторию (ЮАР). По словам Кингсли, свидания с министром у него случаются всего два раза в год, чаще всего они проводят вместе одну ночь.
Журналисты издания Zeitgeschenen выяснили, что Бербок в последнее время несколько раз посещала страны Африки. В частности, она была в Абудже в декабре 2022 года, а через шесть месяцев отправилась в Преторию.
Ранее Бербок призвали покинуть свой пост до окончания выяснения деталей скандала вокруг выдачи виз мигрантам.