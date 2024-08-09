Кабинет министров принимает решение об активизации программы установки альтернативной энергетики в админзданиях, больницах и школах.

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, речь прежде всего о солнечных панелях на крышах, а также установке установок хранения энергии.

"Это задача как для министерств, так и для всех местных руководителей. Должны выйти на уровень, когда максимальное количество больниц, админзданий и школ являются автономными", - сообщил Шмыгаль.

Согласно сообщению представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, внесены изменения в распоряжение КМУ от 07.06.2024 N 510 "Некоторые меры по стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины".

Согласно ему, поручено министерствам и другим центральным органам исполнительной власти, областным и Киевской городской государственным администрациям обеспечить в период до 31.12.2025 установление генерирующих установок, предназначенных для производства электрической энергии из энергии солнечного излучения, и установок хранения электрической энергии для покрытия потребления в общественных и административных зданиях, учреждениях здравоохранения и учебных заведениях.

Предусмотрено, что финансирование мероприятий будет осуществляться за счет международной технической и гуманитарной помощи, негосударственных фондов поддержки развития возобновляемых источников энергии и мероприятий по энергоэффективности, а также других не запрещенных законодательством источников финансирования.