Для выхода на пенсию каждому украинцу необходимо иметь достаточный страховой стаж. Однако бывает, что этого стажа не хватает. Об этом сообщает Правительственный портал, передает Фокус.

Если пенсионеру не удалось накопить достаточный страховой стаж, он может его докупить, обратившись в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Покупка стажа возможна начиная с 16 лет, как для себя, так и для других граждан. Стоимость одного полного месяца стажа составляет 1 760 гривен, что равняется минимальному страховому взносу.

Соответственно год стажа обойдется в 21 120 гривен. Размер и частоту взносов лицо может определить самостоятельно.

Какой стаж нужен в 2024 году: