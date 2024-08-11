Бюро экономической безопасности изменило подозрение Игорю Коломойскому. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Ранее ему инкриминировали ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с банковскими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (отмывание) Уголовного кодекса Украины.

А добавилась еще одна статья: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время невнесения Коломойским 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

В тексте нового документа отмечается, что часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка. В частности это более 2 млрд грн.

Также, как утверждают в БЭБ, детективы доказали факт организации завладения Коломойским более 3,3 млрд грн “Укрнафты” и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.

В частности Бюро установило, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества, заключив фиктивные договоры о работах, которые фактически не выполнялись.





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