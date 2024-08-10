Правоохранители из Бюро экономической безопасности обнаружили "черную кассу" поставщика продуктов для Минобороны.

Об этом пишет пресс-служба БЭБ.

"В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенных наличных ", — говорится в сообщении.



Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Пачки евро заняли чуть ли не пол багажника авто. Происхождение денег женщина объяснить не смогла. Фото: Бюро экономической безопасности Украины.

Изъятые деньги

Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

Детали коррупционной схемы

БЭБ не называет поставщика Министерства обороны. Только отмечается, что в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

"Таким образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ", – сказано в сообщении.

Бухгалтер ТОВ «Мит Пром», компании-поставщика продуктов для Минобороны, везла в багажнике более 4,7 миллионов евро наличными.

Это более 210 миллионов гривен… Наличкой…

Женщину задержало БЭБ в Киевской области. Объяснить происхождение средств бухгалтер не смогла, По информации правоохранителей, это «чёрный нал», который планировалось обменять и переправить в Хорватию собственнику «Мит Пром».

Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах при поставке продуктов питания для Минобороны, которому только за 2022-2023 годы «Мит Пром» поставил товаров на 14,5 млрд грн.

В рамках контрактов служебные лица оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности, подменили товарную номенклатуру, завысили цены и, как следствие, безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС.

Кроме того, АРМА выявила активов у фигурантов этого уголовного расследования почти на миллиард гривен.

При этом, когда накануне БЭБ проводило обыски в помещениях группы компаний и по местам жительства фигурантов, представители «Мит Пром» заявили о давлении на бизнес.

Понесут ли ответственность за коррупцию в Минобороны - вопрос риторический. Накажут кого надо, покажут западным партнёрам и продолжат. Война всё спишет.





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