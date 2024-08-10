Правоохранители изъяли более 4,7 млн евро неучтенных наличных.
Правоохранители из Бюро экономической безопасности обнаружили "черную кассу" поставщика продуктов для Минобороны.
Об этом пишет пресс-служба БЭБ.
Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Пачки евро заняли чуть ли не пол багажника авто. Происхождение денег женщина объяснить не смогла. Фото: Бюро экономической безопасности Украины.
Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.
Детали коррупционной схемы
БЭБ не называет поставщика Министерства обороны. Только отмечается, что в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
Бухгалтер ТОВ «Мит Пром», компании-поставщика продуктов для Минобороны, везла в багажнике более 4,7 миллионов евро наличными.
Это более 210 миллионов гривен… Наличкой…
Женщину задержало БЭБ в Киевской области. Объяснить происхождение средств бухгалтер не смогла, По информации правоохранителей, это «чёрный нал», который планировалось обменять и переправить в Хорватию собственнику «Мит Пром».
Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах при поставке продуктов питания для Минобороны, которому только за 2022-2023 годы «Мит Пром» поставил товаров на 14,5 млрд грн.
В рамках контрактов служебные лица оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности, подменили товарную номенклатуру, завысили цены и, как следствие, безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС.
Кроме того, АРМА выявила активов у фигурантов этого уголовного расследования почти на миллиард гривен.
При этом, когда накануне БЭБ проводило обыски в помещениях группы компаний и по местам жительства фигурантов, представители «Мит Пром» заявили о давлении на бизнес.
Понесут ли ответственность за коррупцию в Минобороны - вопрос риторический. Накажут кого надо, покажут западным партнёрам и продолжат. Война всё спишет.