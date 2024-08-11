В ночь на 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО, об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) и администрации регионов. НАК пояснил, что такая мера связана с попыткой Украины «дестабилизировать обстановку» в трех приграничных регионах России. СМИ обращают внимание, что по количеству охваченного населения (около 4 млн человек), текущий режим КТО стал самым масштабным за всю историю России. Утром в субботу Минобороны заявило, что вооруженные силы РФ «продолжают отражать попытку вторжения ВСУ». В частности, бои идут вблизи населенных пунктов Суджанскго района Курской области — Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях и Свердликово. В другом заявлении под заголовком «Ночная охота» ведомство отчиталось об использовании авиации в приграничном районе Курской области. ▪️Россия пожаловалась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об обнаруженных на Курской АЭС «фрагментах сбитых ракет» и обвинила Украину в «безрассудных действиях», пишет «Интерфакс». ▪️10 августа о вторжении беспилотников в свое воздушное пространство также заявили власти Беларуси. Cилы ВВС и войск ПВО переведены в повышенную боевую готовность, сообщил Александр Лукашенко. Василий Полонский поговорил с военным обозревателем Валерием Ширяевым про ситуацию на границе Поправка: на 23:00 Валерий оговорился: "В сентябре 2022 года когда готовилось отступление с плацдарма в Херсонской области и далее по тексту"