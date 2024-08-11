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Сьогодні, 18:00

До правил перетину кордону України внесли зміни

Категорія: Новини / Online конференция

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В украинских пунктах пропуска будут проверять данные о гражданах из всех электронных реестров и баз по специальному электронному поручению.

Кабинет Министров внес очередные изменения в Порядок предоставления Госпогранслужбы и выполнение ею поручений уполномоченных государственных органов в отношении лиц, пересекающих государственную границу.

Пограничники смогут получать по поручению в электронной форме необходимую информацию о гражданах из разных государственных реестров и баз. Это также может относиться к информации с ограниченным доступом.

Отмечается, что ответственность за такое поручение и достоверность информации, внесенной в реестры касательно каждого гражданина, несет инициатор поручения.

Изменения в пересечении границы систематически вносятся Кабмином с целью недопущения совершения преступлений относительно незаконного въезда на территорию Украины или выезда из нее, пишет РБК-Украина.




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