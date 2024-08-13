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Сьогодні, 12:00

В Україні знову росте споживання електроенергії

Категорія: Новини / Події

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В Украине потребление электроэнергии в конце недели и утром в понедельник 12 августа выросло, по сравнению с тем же периодом прошлой недели. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". 

Причина - жара в южных областях. 

Как говорится в сообщении, в воскресенье 11 августа максимум потребления был вечером. Он был на 2,7% выше вечернего максимума прошлого воскресенья 4 августа. 

12 августа по состоянию на 9:30, уровень потребления на 1,3% выше соответствующего показателя прошлого понедельника, 5 августа, в то же время. 

Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. О возможных изменениях - будет сообщено дополнительно. 

Напомним:

Энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. 

Наибольшие отключения летом происходили из-за жары и ремонта блоков АЭС. 

Экономическая правда 




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