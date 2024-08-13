В результате изнурительной жары в европейских странах в прошлом году умерли более 47 тысяч человек, при этом самый высокий уровень смертности наблюдался на юге Европы — в Греции, Болгарии, Италии и Испании.

Об этом говорится в докладе Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), передает «Голос Америки».

Несмотря на серьезное воздействие жары, число умерших от нее было ниже, чем в 2022 году, когда было зарегистрировано более 60 тысяч аналогичных смертных случаев.

Исследователи связывают позитивную динамику с мерами адаптации, принятыми за последние двадцать лет, включая системы раннего предупреждения, а также достижения в области здравоохранения, снизившие уязвимость к экстремальным температурам, особенно среди пожилых людей.

Ситуация в Европе вписывается в глобальную картину, в которой экстремальная жара становится не редкостью в летний период. По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), июль 2024 года стал самым жарким июлем на планете за всю историю наблюдений. Средняя температура в мире была на 1,21 градуса Цельсия выше среднего показателя за 20-й век (15,8 градуса).

Кроме того, июль этого года стал 14-м месяцем рекордных температур подряд; в этом же месяце мировой океан прогрелся до второй самой теплой температуры за всю историю наблюдений.

По оценкам NOAA, вероятность того, что 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений, составляет 77%, что подчеркивает риски, связанные с изменением климата на планете.

Проблема жары остро стоит и среди жителей США. Согласно сайту Национальной системы мониторинга жары Heat.gov, в настоящий момент предупреждения об экстремальных температурах выпущены на территории, где проживает свыше 40 млн человек.

Согласно карте Heat.gov, сейчас предупреждения о жаре действуют на юге страны. Риск экстремальных температур (на карте обозначаемый фиолетовым цветом) регистрируется в центральной части Техаса, в районе луизианских городов Новый Орлеан и Батон-Руж, а также на севере Флориды в округах, смежных с городом Таллахасси.