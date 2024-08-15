 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 14:00

ВООЗ оголосила спалах віспи мавп в Африці міжнародною надзвичайною ситуацією

Категорія: Новини / Історія та суспільство

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

На совещании Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ было принято решение объявить вспышку вируса оспы обезьян mpox в Демократической Республике Конго (ДРК) и в других странах Африки чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что новый класс mpox, быстро распространяющийся в восточных регионах ДРК, а также в соседних странах, вызывает серьезную обеспокоенность и может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в мире.

Региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти отметила, что ВОЗ активно сотрудничает с общинами и правительствами африканских стран, чтобы усилить меры по сдерживанию оспы. По ее словам, вирус быстро распространяется.

Глава Комитета по чрезвычайным ситуациям, профессор Дими Огойна, отметил, что оспа класса mpox, к угрозе распространения которой относились не столь серьезно, теперь стала глобальной проблемой.

ВОЗ напоминает, что в 2022 году оспа также стремительно распространялась. И тогда также была объявлена ​​чрезвычайная ситуация, которая продолжалась до мая 2023 года.

Сейчас количество зарегистрированных случаев в ДРК превышает 15 600, из них 537 - смертельные. Особую обеспокоенность у специалистов вызывает новый быстро распространяющийся штамм вируса, который уже поразил соседние страны.

Для борьбы со вспышкой ВОЗ планирует ускорить доступ к вакцинам и усилить международное сотрудничество. Организация уже выделила 1,45 миллиона долларов на безотлагательные мероприятия и обращается к донорам с просьбой профинансировать полный объем необходимых мер.

Вирус mpox (оспа обезьян)

Заражение человека этим видом оспы произошло при контакте с поврежденной кожей больного животного. Передача вируса от человека к человеку возможна при прямом контакте с кровью, бытовом или половом контакте. Оспа обезьян распространяется воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

Основные симптомы заболевания - высокая температура, сыпь, воспаленные лимфоузлы, боли в мышцах, слабость. Как правило, через две-четыре недели человеческий организм преодолевает вирус, но в редких случаях заболевания, оно может привести к смерти.

Летальность при заражении человека составляет от 1% до 11%. Ученые отмечают, что вакцина от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян.




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 