Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что новый класс mpox, быстро распространяющийся в восточных регионах ДРК, а также в соседних странах, вызывает серьезную обеспокоенность и может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в мире.

Региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти отметила, что ВОЗ активно сотрудничает с общинами и правительствами африканских стран, чтобы усилить меры по сдерживанию оспы. По ее словам, вирус быстро распространяется.

Глава Комитета по чрезвычайным ситуациям, профессор Дими Огойна, отметил, что оспа класса mpox, к угрозе распространения которой относились не столь серьезно, теперь стала глобальной проблемой.

ВОЗ напоминает, что в 2022 году оспа также стремительно распространялась. И тогда также была объявлена ​​чрезвычайная ситуация, которая продолжалась до мая 2023 года.

Сейчас количество зарегистрированных случаев в ДРК превышает 15 600, из них 537 - смертельные. Особую обеспокоенность у специалистов вызывает новый быстро распространяющийся штамм вируса, который уже поразил соседние страны.

Для борьбы со вспышкой ВОЗ планирует ускорить доступ к вакцинам и усилить международное сотрудничество. Организация уже выделила 1,45 миллиона долларов на безотлагательные мероприятия и обращается к донорам с просьбой профинансировать полный объем необходимых мер.