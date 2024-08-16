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Учора, 14:00

Через погоду: Україна наступного тижня може повернутися до відключень електроенергії

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Украина на следующей неделе может вернуться к применению графиков отключений электроэнергии из-за жаркой погоды и, как следствие, роста ее потребления. 

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

"То, что мы будем наблюдать на следующей неделе (повышение температуры - ред), может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений", - сказала она в эфире телемарафона „Единые новости".

Энергетики в очередной раз призывают потребителей экономно пользоваться электроэнергией, не включать мощные электроприборы в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки, не пользоваться кондиционерами без необходимости.

А бизнес Минэнерго призывает активно импортировать электроэнергию.

Как считают в министерстве, эти меры помогут стране избежать применения графиков и ограничений.

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