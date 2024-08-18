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Олег Стариков на #UKRLIFE.TV Ведущий - Вадим Герасимович Поделитесь этим видео - • СТАРИКОВ: ЭКСТРЕННО! Будет МОЩНЫЙ УДА... В студии UKRLIFE.TV Олег Стариков, военный эксперт 17.8.2024 Станьте спонсором канала, и вы получите доступ к эксклюзивным бонусам. Подробнее: / @УкрЛайф / ukrlife - Поддержите UKRLIFE.TV! Если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на нас: в YouTube: / tvukrlife в Instagram: / ukrlife.tv в Twitter: / ukrlifetv UKRLIFE.TV - это события политики, экономики и культуры в комментариях экспертов, аналитиков, общественных активистов, журналистов, действующих лиц украинской жизни. Вы можете помочь нашему каналу из любой страны мира, используя эту ссылку: https://privatbank.ua/ru/sendmoney?pa... или став нашим "патроном" на / ukrlife По вопросам сотрудничества с нашим каналом обращайтесь на е-мейл: info@ukrlife.tv Редакция может не разделять мнений, высказанных гостями.