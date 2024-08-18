Иммиграция возглавила список вопросов, которые британцы считают наиболее важными впервые с 2016 года – когда Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза – после беспорядков в этом месяце, направленных против мусульман и мигрантов.

Об этом сообщила в пятницу социологическая компания Ipsos, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чуть более трети британцев (34%) назвали иммиграцию самой большой проблемой, опередив здравоохранение (30%), экономику (29%), преступность (25%) и инфляцию (20%).

Для 11% опрошенных главной проблемой были расовые отношения.

Чистая миграция в Британию – разница между людьми, которые переезжают в страну, и теми, кто выезжает – достигла рекордного уровня в 2022 году – 764 000. В следующем году она несколько снизилась до 685 000.

Беспокойство общественности относительно иммиграции возросло после беспорядков во многих городах в этом месяце, когда антииммиграционные демонстранты нападали на отели, где проживают искатели убежища, и мечети, отмечают авторы опроса.

"Влияние недавних беспорядков по всей Великобритании четко прослеживается в данных этого месяца... уровень беспокойства относительно преступности и расовых отношений также вырос до максимумов", – сказал исследователь Ipsos Майк Клеменс.

Беспорядки утихли после того, как некоторые участники были арестованы, а преступники быстро попали в тюрьму. Многие люди также приняли участие в антирасистских митингах.

Опрос Ipsos отражает другой опрос, обнародованный YouGov на прошлой неделе, который также показал, что иммиграция возглавила список важнейших национальных проблем впервые с 2016 года, когда беспокойство по поводу иммиграции стало главным фактором голосования за выход Британии из Европейского Союза в том году.

Ipsos опросил 1010 взрослых с 7 по 13 августа, а YouGov – 2163 взрослых с 5 по 6 августа.

В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в городе Саутпорт на северо-западе Англии, в результате погибли три девушки.

Дезинформация о личности нападавшего подогрела массовые антииммигрантские протесты по всей Британии.

С прошлой недели, когда британские власти ввели экстренные меры, а полиция усилила присутствие. случаев беспорядков стало меньше. Некоторым участникам беспорядков уже объявили приговоры.