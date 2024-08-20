Археологические находки, выявленные при попытках их незаконного перемещения через таможенную границу, после культуроведческой экспертизы и соответствующих решений суда и Экспертно-фондового совета по безвозмездной передаче изъятых или конфискованных культурных ценностей передаются в музейные учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

Так, фонды Измаильского историко-краеведческого музея Придунавья пополнили молочник, конфетница и подстаканник из серебра и латунный колокольчик, выпущенные до 1917 года, а в Одесский историко-краеведческий музей, кроме серебряной посуды и бронзового бюста Гитлера, датированного 1936-1945 годами, переданы также боевые топоры, кинжалы и казацкое копье, которые охватывают период от ІІ ст. до н.э до XVII века.

Старейшим среди археологических находок является сарматский железный цельнокованый кинжал с кольцеобразным навершием (руковьем), датированный экспертами II ст. до н.э – II ст. н.э. Еще один кинжал имеет признаки иберийского происхождения и фигурное лезвие римского типа (I ст. до н.э. – I ст. н.э.).

Один из трех боевых топоров отличается усиленным лезвием и относится к скандинавскому типу, его возраст определен 9-11 ст. Можно предположить, что в многочисленных военных походах этот топор мог «встретиться» с также переданными двумя топорами-чеканами, разновидностями боевого кавалерийского молота-топорика с узким недолгим лезвием. Такое ударно-рубящее оружие было очень популярно среди кочевников юга Украины-Руси в течение 8-13 вв.

Самый молодой - топор-бердыш с длинной рукояткой и лезвием в виде полумесяца, датированный 17 веком. Такие топоры предназначались в основном для борьбы с вражеской конницей. А шарообразный кистень относится к так называемой салтовско-маяцкой культуре железного века (8-10 вв). Свое название она получила от Салтовского могильника и Маяцкого городища, распространившись на территории современной Харьковской и Донецкой областей.

Археологические находки были обнаружены в международных почтовых отправлениях, которые наш соотечественник отправлял разным адресатам за границу. Остальные переданные древности изъяли у иностранца, который в 2020 году попытался вывезти их паромом из Черноморска в Грузию. Тогда у мужчины нашли целую коллекцию древностей.

Кстати, старинный стеклянный флакон для духов с серебряной помпой, недавно переданный в Музей истории города Киева, тоже из его собрания.





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