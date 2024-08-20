За последние 10 месяцев внимание всего мира было приковано к Израилю и сектору Газа. Война, начавшаяся 7 октября 2023 года с нападения ХАМАС на Израиль, катастрофическая. Но конфликт затмил другой кризис, охвативший регион: сильную жару и нехватку воды.

Как сообщает Foreign Policy, в середине июля индекс жары в Дубае составлял 62 градуса по Цельсию. В конце июня в Большой мечети в Мекке, Саудовская Аравия, была зарегистрирована температура +51,6°. Эта жара совпала с сезоном хаджа. Когда он закончился, погибло более 1300 человек. А в Египте температура с мая редко опускалась ниже +37°.

Непрекращающаяся жара в этом сезоне превысила "температуру влажного термометра", при которой люди, находясь под воздействием в течение шести часов, не могут охладиться. Такая ситуация приводит к болезням, связанным с жарой, и смерти.

Всемирный банк оценивает, что к 2050 году нехватка воды приведет к сокращению ВВП в регионе до 14%. В отчете ЮНИСЕФ за 2021 год говорилось, что к 2025 году в Египте может закончиться вода, а река Нил окажется под особой нагрузкой.

Как пишет издание, жаркий регион может дестабилизировать политику далеко за пределами своих границ.

Люди мигрируют в места с более низкой температурой и большим количеством воды. По данным Всемирного банка, к 2050 году из-за климатического кризиса в Северной Африке будут перемещены до 19 миллионов человек — примерно 9% местного населения. Местом назначения этих людей станет Европа.

Отметим, что 2024 год может превзойти 2023 год как самый жаркий год с начала ведения учета. Изменение климата и Эль-Ниньо подтолкнули температуру к рекордно высоким значениям в этом году.

Ученые подсчитали, что вероятность того, что 2024 год обойдет 2023-й и станет самым теплым годом с начала регистрации глобальной температуры поверхности в середине 1800-х годов, составляет около 95%.

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