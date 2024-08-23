Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй считает, что война в Украине будет продолжаться и в следующем году. В этой связи Украине нужно больше денег для финансирования бюджета, чем считалось ранее. Среди возможных источников пополнения он называет доноров, замороженные российские активы и повышение налогов в Украине, пишет Корреспондент.net.

Война не закончится в этом году

В МВФ считают, что война в Украине в этом году не закончится.

"Мы сейчас сосредоточены на пятом просмотре программы, и я думаю, что контекст очень ясен. Война будет продолжаться дольше. Война вряд ли закончится в этом году. К сожалению, она продлится и в следующем году", -заявил глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей в ходе дискуссии Центра экономической стратегии (ЦЭС).

По его словам, в правительстве Украины также это понимают и закладывают более высокие расходы бюджета на 2025 год.

Из-за продления войны надежда на скорейшее восстановление экономики Украины отложена.

"Экономика продолжит расти, но не быстрыми темпами",– считает Грей.

В этой связи Украине нужно больше денег для финансирования бюджета.

Источники финансирования Украины

Что касается возможных источников финансирования потребностей Украины, то, по мнению представителя МВФ, их несколько.

Во-первых, глава миссии МВФ заявил, что фонд рассматривает включение в расчеты программы с Украиной части суммы в 50 млрд долл. замороженных российских активов.

При этом он отметил, что пока не было жестких гарантий от G7, что Украина получит эти деньги. По его словам, ситуация должна проясниться в сентябре.

Во-вторых, Украина, по его мнению, может рассчитывать на помощь доноров.

"В 2025 году Украине понадобится больше внешнего финансирования, чем мы ожидали. Я думаю, что значительная часть поступит от доноров", - считает он.

В-третьих, как считает Грей, Украине следует искать внутренние ресурсы.

"Внутренняя политика Украины также должна быть направлена ​​на достижение желаемого результата", – добавил он.

По мнению Грея, повышение налогов будет способствовать желанию доноров продолжать поддерживать Украину.

"Потребности в государственных расходах останутся значительными в среднесрочной перспективе, и, следовательно, прогресс в принятии налогового пакета повлияет на готовность доноров продолжать поддерживать Украину",- сказал он.

По словам Грея, готовность международных партнеров с утверждением анонсированного правительством налогового пакета к продолжению поддержки будет выше, поскольку это будет для них свидетельством стараний государства обрести большую самодостаточность и независимость от внешней помощи.

Он подчеркнул необходимость "какого-то увеличения налоговых поступлений" и отметил, что в Украине состоялись очень оживленные дебаты относительно налогового пакета.

"К сожалению, реальность ситуации такова, поэтому есть логика в предложении, которое выдвинуло правительство", - отметил Грей.

По его мнению, поддержку международных партнеров, реструктуризацию коммерческого долга и повышение налогов следует рассматривать как единый пакет для ликвидации дефицита финансирования Украины.

Грей отметил, что все эти три элемента единого пакета нацелены на результат эффективно ликвидировать дефицит финансирования.

"Не стоит думать, что это независимые элементы, они взаимосвязаны",– отмечает глава миссии.

Дебаты о повышении налогов

В то же время предложение главы миссии МВФ в Украине по увеличению налогов не популярно внутри страны.

В мае стало известно, что Министерство финансов Украины работает над проектом закона о повышении налогов, поскольку для поддержки военных нужд необходимо еще до 500 млрд. грн. В середине июля Кабинет Министров Украины зарегистрировал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс". Среди прочего, предлагалось увеличить ставку военного сбора до 5% и обязать ФЛП третьей группы платить 1% сбора.

Далее Кабмин одобрил и внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, предлагающий повысить налоги на общую сумму 140 млрд грн до конца года.

Он предусматривает, что дополнительные налоговые поступления от повышения акцизов на табак и горючее составят 16,9 млрд грн, еще 3,3 млрд грн должны поступить от внедрения акциза на сладкие напитки. Кроме того, запланировано повышение военного сбора и других поступлений на общую сумму 121,8 млрд. грн. В то же время, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что вместо повышения военного сбора депутаты могут предложить увеличение НДС.

По информации Forbes, Верховная Рада в этом месяце не будет рассматривать вопрос увеличения налогов. Она не успеет до сентября принять налоговые изменения, и заработать новые налоги должны уже с 1 октября.

К тому же, концепт законопроекта несколько изменился.

Как указывает издание, четверо собеседников в Кабмине и Раде заявили, что вместо 1% налога для юридических лиц от оборота в законопроекте пропишут повышение НДС на 3-4 п.п. до 23–24%.

Еще одно изменение – авансовый налог для АЗС. В правительственной версии законопроекта предлагалось ввести авансовый налог в размере 4 тыс. грн. за кубометр мощности хранения горючего.

Без изменений останется увеличение военного сбора для физических лиц и ФЛП.

Известно также, что Минфин предлагает внести изменения в госбюджет на 2024 г., увеличив расходы на силы обороны и безопасности на 495,3 млрд. грн.

Кроме повышения налогов, Минфин предлагаетдостичь этогоза счет дополнительных поступлений от ОВГЗ на 220,1 млрд грн, еще 65,7 млрд грн планируют получить благодаря экономии расходов на обслуживание и погашение госдолга, а 75,8 млрд грн – за счет перевыполнения плана доходов госбюджета в первом полугодии 2024 г.

Сколько денег понадобится Украине?

Согласно расчетам МВФ в программе Extended Fund Facility, в 2025 г. потребность во внешнем финансировании оценивается на уровне 22,7 млрд долл. Исходя из пересмотра предположений, на которых основан прогноз на следующий год, потребность во внешнем финансировании увеличится на 12 – 15 млрд долл.

"Активность боевых действий и риски продолжительности войны, а также систематический рост расходов сектора безопасности и обороны являются ключевыми факторами, влияющими на рост финансовых потребностей", - пояснила Ольга Зыкова, заместитель министра финансов.

В Украине надеются на возможность использования доходов по обездвиженным суверенным активам РФ в пользу Украины.

"Важно найти механизмы, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину дополнительными финансовыми ресурсами на 2025 г. В этом контексте совместное решение G7 относительно создания механизма финансирования, обеспеченного доходами, генерируемыми замороженными российскими активами, в пользу Украины является критическим для полноценного финансирования всех бюджетных потребностей",- отметила Зыкова.

По ее словам, Украина убеждена, что это финансирование должно быть безусловным и не должно приводить к ухудшению долговой устойчивости страны.

"В то же время рассматриваем это решение как первый шаг к полной конфискации всех замороженных активов РФ", - говорит Зыкова.

Кроме того, к концу текущего года Украина рассчитывает привлечь еще около 13,5 млрд долл. внешнего финансирования.Из них: около 4 млрд. евро от ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility; свыше 3,9 млрд долл. от США; около 2,2 млрд. долл. от МВФ по результатам выполнения Программы EFF; около 2 млрд. долл. от Правительства Японии; около 500 млн долл. от Великобритании.

Также предлагается внести изменения в госбюджет на 2024 г., увеличив расходы на силы обороны и безопасности на 495,3 млрд. грн.