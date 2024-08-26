С начала 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 67,4 млрд грн. Об этом сообщает "Укравтопром", передает DELO.ua.

В ассоциации отмечают, что это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок.

Топ-5 автомобилей, на которые было потрачено больше всего денег

1️. Больше всего денег получили дилеры автомобилей марки Toyota – 10,4 млрд грн.

2️. За новенькие BMW украинцы заплатили более 8,6 млрд грн, и это второй результат.

3️. На третьем месте Volkswagen – более 4,9 млрд грн.

4️. Mercedes-Benz собрал около 4,9 млрд грн – четвертое место.

5️. Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault, в кармане французской марки 3,6 млрд грн.

А в ТОП-10 марок, на новые авто которых не жадничали украинцы в этом году, также попали: Lexus, Audi, Land Rover, Skoda, Porsche.

Рынок легковых автомобилей в Украине

Украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024 года. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 63,1% рынка новых легковушек. Самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж авто.

В июле украинский автопарк пополнили 4787 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 38%.

Также за этот период было зарегистрировано почти 2,4 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.