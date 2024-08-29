Кабинет Министров Украины принял новые изменения в порядок предоставления отсрочки от мобилизации. Предполагается, что новые правила сделают процедуру получения отсрочки значительно проще и быстрее. Фокус рассказывает, кого коснутся изменения и какие документы теперь необходимы.

Кабинет Министров утвердил Постановление №930 от 16 августа 2024 года, направленное на упрощение процедуры получения отсрочки для военнообязанных. Но изменения коснутся только тех, кто осуществляет уход за родными с инвалидностью. Теперь они смогут оформить отсрочку быстрее и с меньшим количеством бюрократических процедур.

Юрист ОО "Юридическая сотня" Ольга Марко рассказала Фокусу, что именно изменится и какие документы теперь необходимо иметь, чтобы оформить отсрочку от мобилизации.

Отсрочка от мобилизации из-за инвалидности родителей

Право на отсрочку от службы имеют военнообязанные, если один из их родителей или один из родителей их жены (мужа) имеет инвалидность I или II группы. Отсрочку предоставляют если нет других людей, которые должны содержать таких родителей по закону, за исключением случаев, когда эти люди сами являются инвалидами, нуждаются в постоянном уходе, под арестом или отбывают наказание. Более того, лицо с инвалидностью должно подавать заявление и определять, кто именно получит эту отсрочку, если в семье есть несколько военнообязанных.

"Ранее к этому основанию нужны были документы, касающиеся ухода за такими родителями (своими или жены), тогда как норма закона подобного упоминания не содержит. Отныне нужно подать только документы, подтверждающие инвалидность родителей, а также отсутствие других членов семьи, которые обязаны именно содержать, а не ухаживать за такими родителями", — объясняет Ольга Марко.

Документы которые необходимы для получения отсрочки от мобилизации из-за инвалидности родителей:

Подтверждение инвалидности:

справка к акту осмотра МСЭК,

или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус,

или пенсионное удостоверение,

или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины,

или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь.

Заявление лица с инвалидностью с указанием ФИО лица, которое оно выбирает для своего содержания.

Документы для подтверждения родственных связей:

Для родителей: свидетельство о рождении.

Для родителей жены (мужа): свидетельство о рождении жены (мужа) и свидетельство о браке.

Документы о невозможности содержания другими лицами:

справка МСЭК,

заключение ВКК о потребности в постоянном уходе,

документ о пребывании под арестом (кроме домашнего) или отбывания наказания.

Отсрочка от мобилизации по уходу

Право на отсрочку имеют занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если она сама нуждается в постоянном уходе, умерла (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые нуждаются в постоянном уходе.

Военнообязанные, занятые постоянным уходом за больным отцом или матерью жены (мужа), отмечают в заявлении об отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход за больным отцом или матерью жены (мужа).

Военнообязанные, занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью, не указывают в заявлении информацию о других трудоспособных членах семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

"Закон разграничивает уход за женой (мужем)/ ребенком/ своими родителями и уход за родителями жены. Первый случай не содержит никаких дополнительных условий, которые должны быть учтены при предоставлении отсрочки, а при уходе за родителями жены такие условия установлены. Ранее порядок не учитывал этот момент и содержал единый алгоритм и перечень документов для получения отсрочки по обоим случаям, что противоречило закону. Теперь эту ситуацию исправили и военнообязанным, которые осуществляют уход за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью больше не нужно доказывать отсутствие других членов семьи, которые могли бы также осуществлять этот уход", — рассказывает Фокусу Ольга Марко.

Документы которые необходимы для получения отсрочки по уходу:

Документы, подтверждающие родственные связи:

свидетельство о рождении для родителей или детей,

свидетельство о браке для жены/мужа.

Для ухода за родителями жены/мужа:

свидетельство о браке и свидетельство о рождении жены/мужа;

документы, подтверждающие невозможность другого постоянного ухода: заключение МСЭК или ВКК о необходимости постоянного ухода другого члена семьи; свидетельство о смерти или выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести; решение суда о признании безвестно отсутствующим или умершим;

справка о получении пособия, надбавки или акт об установлении факта постоянного ухода.

Справка к акту осмотра МСЭК или заключение ВКК о потребности в постоянном уходе.

Отсрочка от мобилизации по уходу за лицом второй степени родства

Право на отсрочку имеют члены семьи второй степени родства, которые постоянно ухаживают за лицом с инвалидностью I или II группы. Это право предоставляется только одному ухаживающему, если нет членов семьи первой степени родства, или если эти члены сами нуждаются в постоянном уходе (подтвержденного медицинской комиссией).

Если нет членов семьи первой и второй степени родства, отсрочка может быть предоставлена членам семьи третьей степени.

"Ранее требовалось подача отдельного заявления от лица, нуждающегося в уходе, где необходимо было указать отсутствие других членов семьи, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны его содержать, или других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход, что не соответствовало формулировке основания для отсрочки, приведенной в законе. Теперь есть указание только о возможности осуществления ухода с уточнением степеней родства", — продолжает юрист.

Для военнообязанного, который постоянно ухаживает за членом семьи второй степени родства с инвалидностью I или II группы, нужны следующие документы:

Документы, подтверждающие родственные связи второй степени родства (родные братья и сестры, бабушка и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки).

Документы, подтверждающие невозможность ухода членами семьи первой степени (родители, супруг/супруга, дети):

справка МСЭК или заключение ВКК о потребности члена семьи первой степени родства в постоянном уходе,

документы о получении компенсации или акт о постоянном уходе.

Те же документы нужны и для тех, кто осуществляет постоянный уход за членом третьей степени родства с инвалидностью I или II группы.

Документы об инвалидности лица, за которым осуществляется уход:

справка МСЭК,

или удостоверение инвалидности,

или пенсионное удостоверение,

или удостоверение о социальной помощи,

справка для получения льгот для лиц с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или пособие.

В документах должна быть указана группа и причина инвалидности.

Также новым Постановлением были внесены некоторые изменения в перечень документов, которые следует подать для получения отсрочки усыновителям, на содержании которых находится ребенок, который до момента усыновления был ребенком-сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, патронатным воспитателям, на содержании которых находится ребенок-сирота или лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

"Отныне не нужно подавать свидетельство о рождении такого ребенка. Кроме этого, для патронатных воспитателей, приемных родителей и родителей-воспитателей единственным документом (кроме того, что подтверждает статус ребенка) является соответствующий договор, формы которых утверждены постановлениями КМУ (№ 893, 565, 564) на каждый случай отдельно", — говорит Ольга Марко.