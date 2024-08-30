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Українцям розповіли, як правильно пити ліки

Категорія: Новини / Корисні поради

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Министерство здравоохранения (Минздрав) назвало ошибки, которые украинцы совершают во время приема лекарств. Эти ошибки способны свести на нет все лечение, пишет УНИАН.

Игнорирование взаимодействия лекарств с едой и напитками

"Всегда внимательно читайте инструкцию к лекарственному средству. Она может содержать предостережения об употреблении препарата с определенными напитками и пищей", - призвали в Минздраве.

Там отметили, что, например, грейпфрутовый сок способен снижать или наоборот повышать абсорбцию некоторых лекарств. "Если вы не уверены относительно каких-либо взаимодействий - проконсультируйтесь с фармацевтом в аптеке или врачом", - посоветовали специалисты Минздрава.

Неправильное хранение лекарств

"Соблюдайте условия хранения, чтобы препарат не испортился, не потерял эффективности. Самое неудачное место для аптечки - ванная комната, для которой характерны повышенная влажность и нестабильная температура", - подчеркнули в Минздраве.

Неправильная дозировка

Лекарства следует употреблять именно в тех дозах, которые назначил врач. Медицинский специалист определяет дозировку, учитывая возраст, вес, общее состояние человека. "Не меняйте его - это может привести к тому, что лекарства не подействуют или вызовут побочные эффекты", - пояснили в Минздраве.

Нерегулярность употребления лекарств

Несоблюдение алгоритма употребления лекарств приводит к неправильной концентрации препарата в организме. Как результат - они не будут действовать должным образом.

Несоблюдение правил употребления

Важно употреблять препарат именно так, как указано в инструкции - перед едой, во время еды или после - чтобы обеспечить его правильное всасывание. "Употребляйте лекарства правильно, чтобы получить желаемый эффект от лечения! Если есть сомнения, вопросы - проконсультируйтесь с врачом. Благодаря сервису е-рецептов для пациентов это максимально удобно", - подчеркнули в Минздраве.




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