Национальный банк Украины представил новую памятную монету "Парламентаризм", посвященную Верховной Раде.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"В здании Верховной Рады Украины 30 августа 2024 года состоялась презентация новой памятной монеты "Парламентаризм", посвященной важной составляющей демократического устройства Украины и ведущей роли в этом процессе украинского Парламента — Верховной Рады Украины", — говорится в сообщении регулятора.

Как пояснил глава НБУ Андрей Пышный, именно в стенах Верховной Рады проходят ключевые для Украины процессы, именно здесь реализуется основной принцип демократии: единственным источником власти в Украине есть народ.

"И это то, что стратегически отличает нас от стран, которые нас атакуют. Это то, что создает нашу суперсилу. Это сложный выбор, но это наш выбор, который сформировал украинское государство. Протесты на граните, Революция достоинства - самоотверженная защита своего выбора - были бы невозможны, если бы украинцы не верили в силу демократии и верховенство права, реализуемых через парламентаризм", — подчеркнул он.

О дизайне новой памятной монеты

На аверсе памятной монеты "Парламентаризм" в верхней части изображены стилизованные силуэты современных украинцев, представляющих различные социальные, возрастные и профессиональные группы.

"Это олицетворяет идею многогранности украинского народа и подчеркивает, что согласно Конституции Украины носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ", — говорится в сообщении НБУ.