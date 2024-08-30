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Сьогодні, 20:00

Нацбанк випустив нову пам'ятну монету, присвячену Верховній Раді

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Национальный банк Украины представил новую памятную монету "Парламентаризм", посвященную Верховной Раде.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"В здании Верховной Рады Украины 30 августа 2024 года состоялась презентация новой памятной монеты "Парламентаризм", посвященной важной составляющей демократического устройства Украины и ведущей роли в этом процессе украинского Парламента — Верховной Рады Украины", — говорится в сообщении регулятора.

Как пояснил глава НБУ Андрей Пышный, именно в стенах Верховной Рады проходят ключевые для Украины процессы, именно здесь реализуется основной принцип демократии: единственным источником власти в Украине есть народ.

"И это то, что стратегически отличает нас от стран, которые нас атакуют. Это то, что создает нашу суперсилу. Это сложный выбор, но это наш выбор, который сформировал украинское государство. Протесты на граните, Революция достоинства - самоотверженная защита своего выбора - были бы невозможны, если бы украинцы не верили в силу демократии и верховенство права, реализуемых через парламентаризм", — подчеркнул он.

 О дизайне новой памятной монеты

На аверсе памятной монеты "Парламентаризм" в верхней части изображены стилизованные силуэты современных украинцев, представляющих различные социальные, возрастные и профессиональные группы.

"Это олицетворяет идею многогранности украинского народа и подчеркивает, что согласно Конституции Украины носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ", — говорится в сообщении НБУ.

Между силуэтами размещены надписи: права, свобода, демократия, человек, защита отечества, народ, парламентаризм, развитие страны, инклюзивность, равенство, евроинтеграция и закон, отражающие фундаментальные принципы демократии.

Ниже изображено узнаваемое всеми украинцами информационное табло для отображения в сессионном зале Верховной Рады результатов голосования.

На реверсе монеты по кругу размещен стилизованный украинский орнамент, а в центре композиции на зеркальном фоне – логотип Верховной Рады.

Дизайн монеты исполнила Татьяна Балута, скульптор – Владимир Атаманчук.

О реализации новой памятной монеты

Памятная монета "Парламентаризм" введена в обращение 30 августа 2024 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки — "специальный анциркулейтед".

Тираж – 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах (список которых указан на странице официального интернет-представительства Национального банка).

Более подробная информация о начале реализации будет опубликована на официальных сайтах интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов.

Кому еще Нацбанк посвящал монеты

Национальный банк ввел свою нумизматическую программу, чтобы отмечать юбилейные даты, памятные события Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе Национального банка. Памятные монеты обладают художественной ценностью. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами.

25 июня 2024 года НБУ ввел в обращение новую памятную монету "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины".

Кроме того, Нацбанк чеканил монеты в честь железнодорожников ("Страна супергероев. Благодарим железнодорожников!"), волонтеров ("Страна супергероев. Благодарим волонтеров!") и энергетикам ("Страна супергероев. Благодарим энергетиков!").

22 июля 2024 года НБУ ввел в обращение памятную монету нумизматической серии "Вооруженные Силы Украины", которая чествует украинское оружие и его создателей — "Украинский хлопок. Лелека-100".

26 июля в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" состоялась презентация новой памятной монеты "Страна супергероев. Благодарим медиков!"

8 августа Нацбанк презентовал новую оборотную памятную монету "Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины".

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