Истребитель F-16 упал в понедельник, когда Россия нанесла по Украине мощный удар ракетами и беспилотниками. Это стало первым случаем потери одного из истребителей в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего военно-воздушными силами страны после того, как военный самолет F-16, полученный Украиной от западных союзников, разбился во время российской бомбардировки. В результате катастрофы погиб пилот.

Приказ об отстранении генерал-лейтенанта Николая Олещука был опубликован на президентском сайте.

Зеленский, не посвятив увольнению много времени в своем вечернем видеообращении, сказал лишь, что принял решение заменить Олещука. Он добавил: "Мы должны защитить людей. Защищать личный состав. Заботиться обо всех наших солдатах".

Исполняющим обязанности командующего ВВС был назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, сообщил генеральный штаб армии.

Истребитель F-16 упал в понедельник, когда Россия нанесла мощный ракетный и беспилотный удар по Украине.

Это первое сообщение о потере F-16 в Украине, куда машины прибыли в конце прошлого месяца. Считается, что было поставлено не менее шести самолетов.

Министерство обороны заявило, что начало расследование крушения.

Между тем, в результате российской атаки на Харьков с использованием мощных авиационных бомб погибли шесть человек, включая 14-летнюю девочку на детской площадке, и еще 47 получили ранения, сообщил губернатор области Олег Синегубов.

Бомбы упали в пяти местах по всему городу, одна попала в 12-этажный жилой дом. В результате этого начался сильный пожар. Бригады спасателей, ищущие выживших, опасались, что здание может обрушиться.

Зеленский отметил харьковские удары как еще одно доказательство того, что западные партнеры должны снять ограничения на то, по каким целям украинские военные могут стрелять из оружия, предоставляемого в рамках пакетов военной помощи.

Харьковского удара "не было бы, если бы наши силы обороны имели возможность уничтожать российскую военную авиацию на ее базах". Нам нужны твердые решения наших партнеров, чтобы остановить этот террор", - сказал Зеленский.

По словам местных властей, именно там в пятницу вечером в результате украинских авиаударов погибли по меньшей мере пять человек и еще 37 получили ранения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил украинские войска в использовании в ходе атаки реактивных систем залпового огня "Вампир" с кассетными боеприпасами. По его словам, среди пострадавших было шестеро детей, а 10 человек были госпитализированы с серьезными ранениями.





Источник