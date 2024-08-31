В праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничные богослужения в кафедральном соборе Одессы, освященном в честь Успения Богоматери. 26-го августа архиепископ Арцизский Виктор совершил монашеский постриг трех послушников в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. Также 27-го августа архиепископ Виктор совершил первый постриг в женском монастыре Одесской епархии в честь иконы Божией Матери «Целительница» в Холодной Балке.

24-го августа, в День Независимости Украины, протоиерей Мирослав Вдодович принял участие в возложении цветов к мемориалу борцам за Украину возле Одесской областной военной администрации.

При Свято-Троицком соборе Одессы состоялась выставка итоговых работ иконописного отделения Катехизаторских курсов имени святителя Иннокентия Одесского.

А в 1-й городской библиотеке Одессы на улице Преображенской открылась выставка живописных работ студентов Катехизаторских курсов под названием «Связь времен».

Епархиальные Катехизаторские курсы имени святителя Иннокентия Одесского объявили набор слушателей на 2024/2025 учебный год. Набор проходит с 1-го августа по 10-е сентября. В обучении представлены три направления: базовое вероучительное, которое рекомендуется для начинающих; также Школа изучения Библии и иконописное отделение. Телефон для справок: +38 050 333 08 05 (Ксения), +38 050 391 75 44 (Юлия, Viber).

Что происходит, когда мы причащаемся святых Христовых Тайн? Мы теснейшим образом соединяемся с Иисусом Христом, так что Иисус Христос начинает тогда пребывать в нас, а мы в Нем. «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин. 6,56), – говорит Иисус Христос. Что же именно такое происходит в нас тогда? Это объяснить и осознать невозможно, можно только несколько чувствовать, и то не всегда. Когда человека мучает голод или жажда, и вот в момент, когда жажда утоляется, мы чувствуем радость, подъем и прилив сил. Так бывает с душой нашей, когда мы причащаемся: душа начинает жить новой жизнью, внеземная радость окутывает ее, каким-то небесным светом озаряется она и какой-то необыкновенной готовностью к добру оживляется. Соединяясь с Иисусом Христом, причащающийся делается таким образом причастником жизни вечной, так что душа его прямо воспарила бы к Иисусу Христу в рай. «Ядый Мою Плоть, и пияй Мою Кровь, имать живот вечный» (Ин. 6,54), – говорит Господь. Впрочем, Тело и Кровь Христовы производят эти благодатные действия только в душе достойно причащающегося, человека, который приступает к этому Таинству со страхом и трепетом; а ядый и пияй недостойно делается от того еще хуже, еще грешнее, еще дальше от Иисуса Христа, и потому он яст и пиет себе осуждение (1Кор. 11,29).