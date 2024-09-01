Ранее здесь же нашли и сцену, где Шекспир мог выступать.

В одной из старейших ратуш Великобритании обнаружили арку, которая, возможно, вела в гримёрку Уильяма Шекспира. В ходе реставрации в ратуше (гильдейском доме) Св.Георга в городе Кингс-Линн сняли современную стену из гипсокартона, разобрали кирпичную кладку XVIII века и обнаружили ещё более древнюю стену с аркой. Тим Фицхигэм, творческий директор ратуши, утверждает, что во времена Шекспира эта арка могла вести в подсобные помещения, где актёры переодевались и хранили реквизит.

Гильдейский дом Св.Георга был построен в Кингс-Линн был построен в 1420-х годах. Через некоторое время там стали проводить театральные представления, и до сих пор здание считается старейшим действующим театром Англии и старейшей ратушей, сохранившейся со Средних веков без значительных изменений. Местные историки утверждают, что Шекспир выступал здесь с труппой в 1492 или 1493 году, когда в Лондоне была чума и артисты вынуждены были искать заработок в других городах.

В прошлом году здесь же нашли и сцену, где это могло происходить: под покрытиями 1950-х годов и XVIII века обнаружили слой дубовых досок; учёные определили, что их могли положить как раз во время строительства здания.





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