Украина готовится к давлению Международного валютного фонда (МВФ) относительно девальвации гривны и повышения налогов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники среди украинских чиновников, которые попросили их не называть.

Представители МВФ на этой неделе начали переговоры с Украиной по расширенному финансированию Украины. По результатам пересмотра страна может получить 1,1 миллиарда долларов, если сотрудники фонда решат, что Украина достигает целей программы.

Bloomberg также напомнил, что по последним оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина имеет дефицит в бюджете в размере 15 миллиардов долларов в следующем году, который еще не заполнен финансовыми обязательствами доноров.

Чтобы помочь закрыть эту дыру, МВФ планирует побудить центральный банк Украины девальвировать гривну более быстрыми темпами и смягчить свою монетарную политику на фоне умеренной инфляции. Эти шаги призваны увеличить поступления в бюджет Украины в национальной валюте и удешевить заимствования для Минфина.

В дискуссиях перед заседаниями на этой неделе, рассказали источники, МВФ также раскритиковал план правительства по повышению нескольких налогов как слишком мягкий и призвал украинское правительство рассмотреть возможность увеличения широкого спектра пошлин.

Одним из возможных предложений является повышение налога на добавленную стоимость.

Агентство напомнило, что во вторник украинский парламент не смог принять закон, который бы увеличил так называемый военный сбор с личных доходов и распространил его также на физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, что отражает непопулярность таких шагов среди украинцев.

Кроме того, Украина также планирует получить дополнительную поддержку от 50 миллиардов долларов замороженных российских активов.

Напомним:

Миссия МВФ 4 сентября начала дискуссии с властями Украины относительно пересмотра программы расширенного финансирования на 1,1 миллиарда долларов.