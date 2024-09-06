По мнению эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в осенне-зимний период отключения электроэнергии могут занять от 12 до 20 часов в сутки в зависимости от интенсивности российских атак, погодных условий и темпов восстановления объектов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Оптимистический сценарий предполагает, что если 8–9 энергоблоков АЭС будут работать стабильно и зима будет умеренной, можно будет восстановить около 3 ГВт (3000 мегаватт) с 6 ГВт поврежденной мощности. В этом случае возможны отключения электроэнергии до 12 часов в сутки.

В более пессимистичном сценарии восстановить удастся лишь около 2000 мегаватт мощности, количество рабочих блоков АЭС будет уменьшено до 6-7, а зима будет холодной. В сложившейся ситуации энергетическая система может оказаться в кризисном состоянии.

По наихудшему сценарию, если атаки на украинскую энергетику будут продолжаться, украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления.

В то же время, по прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, если температура зимой упадет до -10°C, украинцы, вероятно, будут иметь электроэнергию только 12-14 часов в сутки, а остальное время – примерно 10 часов – будут без света.

"Таким образом, полностью исключить возможность длительных отключений бытовых и промышленных потребителей невозможно, ведь сложно предсказать последствия возможных новых российских ударов или точно спрогнозировать погодные условия", — говорится в сообщении ЦПИ.

Однако если обстрелы будут менее интенсивными, зима окажется теплой, а энергетикам удастся возобновить или ввести в эксплуатацию новую генерацию, регулярные отключения света могут быть кратковременными.

Отмечается, что большую роль в этом играет и западная помощь: во время официального визита украинской делегации в США была достигнута договоренность о финансовой поддержке в размере 800 миллионов долларов для быстрого восстановления и модернизации энергетической системы.

"Впрочем, наряду с государственными мерами, бизнесу и населению целесообразно позаботиться о резервных системах питания (павербанки, зарядные станции, дизельные генераторы, солнечные панели и инверторы), чтобы уверенно пережить экстренные отключения электроэнергии", — добавили в ЦПИ.

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