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Учора, 20:00

У вівторок графіки відключення світла діятимуть 8 годин

Категорія: Новини / Події

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Во вторник 20 августа графики отключения света будут применять с 16:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" и Экономическая правда.

Так, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений.

А с 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы - без ограничений.

Справка: когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие




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