Во вторник 20 августа графики отключения света будут применять с 16:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" и Экономическая правда.

Так, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений.

А с 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы - без ограничений.