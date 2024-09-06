Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Як одесити відзначали День міста
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6-09-2024
Як одесити відзначали День міста
5-09-2024
На другому саміті миру Україна запропонує план закінчення війни, - Зеленський
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5-09-2024
«Перезавантаження уряду»: фракція „Слуга народу“ визначила, хто обійме посади
5-09-2024
У блекауту буде прізвище
4-09-2024
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4-09-2024
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Зеленський: захоплені в Росії території потрібні для переговорів
4-09-2024
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Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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