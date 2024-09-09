Отмечается, что вечером в субботу КНДР запустила около 200 воздушных мусорных шаров, а уже в воскресенье утром страна возобновила такую ​​"деятельность".

Около 50 мусорных пакетов приземлились в столице и провинции Кенги после запуска в субботу, но никаких опасных материалов у них не обнаружили. В основном они содержали макулатуру, куски пластика и пластиковые бутылки.

В Южной Корее воздушные шары не сбивают из-за опасений безопасности.

В ответ на запуск воздушных шаров военные Южной Кореи ежедневно с 21 июля включают антипхеньянские программы через громкоговорители на границе.

С конца мая Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские листовки, рассылаемые через границу северокорейскими перебежчиками и активистами в Южной Корее.

Запуск в воскресенье стал 17-м раундом запусков воздушных шаров с конца мая.