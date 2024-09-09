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Северная Корея уже пять дней подряд запускает в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором. Речь идет о сотнях шаров каждый день с макулатурой и пластиком. Как передает Корреспондент.net, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Отмечается, что вечером в субботу КНДР запустила около 200 воздушных мусорных шаров, а уже в воскресенье утром страна возобновила такую "деятельность".
Около 50 мусорных пакетов приземлились в столице и провинции Кенги после запуска в субботу, но никаких опасных материалов у них не обнаружили. В основном они содержали макулатуру, куски пластика и пластиковые бутылки.
В Южной Корее воздушные шары не сбивают из-за опасений безопасности.
В ответ на запуск воздушных шаров военные Южной Кореи ежедневно с 21 июля включают антипхеньянские программы через громкоговорители на границе.
С конца мая Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские листовки, рассылаемые через границу северокорейскими перебежчиками и активистами в Южной Корее.
Запуск в воскресенье стал 17-м раундом запусков воздушных шаров с конца мая.
Напомним, с 28 мая Северная Корея запустила более 3 600 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи.