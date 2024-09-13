Президент Украины Владимир Зеленский назвал деструктивной китайско-бразильскую мирную инициативу по прекращению войны в Украине, подчеркнув, что Киев не был вовлечен в процесс ее разработки.



В мае Китай и Бразилия призвали к проведению международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон и, по их словам, честным обсуждением всех мирных планов.



«Китайско-бразильское предложение... деструктивно, это просто политическое заявление, – сказал Зеленский в интервью, опубликованном в среду бразильским СМИ Metropoles. – Как вы можете предлагать – “вот наша инициатива” – ничего не спрашивая у нас?»



Зеленский сказал, что в выдвинутой Китаем и Бразилией инициативе отсутствует уважение к Украине и ее территориальной целостности и что предпринять шаги, свидетельствующие о стремлении прекратить войну, следует предпринять Путину.



В июне агентство Reuters сообщило, что Китай пытался привлечь развивающиеся страны к участию в инициативе из шести пунктов, опубликованной перед саммитом в Швейцарии под руководством Украины.



В мае Путин заявил, что поддерживает китайские мирные предложения, а в этом месяце предложил Китаю и Бразилии, а также Индии, выступить в качестве посредников в потенциальных мирных переговорах по Украине.



План из 12 пунктов, предложенный Пекином ранее в ходе войны, был неоднозначно воспринят в Украине, и США заявили, что Китай выставляет себя в качестве миротворца, но отражает «ложный нарратив» России, воздерживаясь от осуждения российского вторжения.



Среди предложений Зеленского – вывод российских войск из Украины, восстановление постсоветских границ Украины 1991 года и привлечение России к ответственности за агрессию.

Источник