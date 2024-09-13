В Украине планируют засеять 8000 га промышленной конопли в следующем 2025 году.

Об этом сообщил директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак, передает Finance.ua

«Выращивание конопли в промышленных целях стало возможно после принятия закона о медицинском каннабисе. Промышленная конопля — это также множество продуктов с добавленной стоимостью — пищевая, легкая, целлюлозо-бумажная и другие отрасли промышленности», — отметил Игорь Виштак.

№ 3528-IX относительно государственного регулирования обращения растений рода конопли. Он напомнил, что принят закон Украины от 21 декабря 2023 г.относительно государственного регулирования обращения растений рода конопли.

С принятием закона промышленная конопля стала интересна украинским агропроизводителям. Она становится практически обычной сельскохозяйственной культурой, для выращивания которой уже не нужно будет иметь лицензии или квоты.

По словам Виштака, в Украине лучшие сорта промышленной конопли со всего мира. А благодаря научной базе у Украины также есть все шансы быть передовой страной и в селекционной работе. Институт лубяных культур НААН Украины и Институт сельского хозяйства северо-востока НААН Украины — это два передовых научных учреждения, владеющих сортами конопли.