Комментарии Стармера появились через день после того, как стало известно, что США и Великобритания приняли решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow британского производства для нанесения ударов по целям, находящимся в глубине России.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимир Путин "начал войну в Украине и может прекратить ее в любой момент". Выступая перед журналистами прямо с борта самолёта, следующего в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом, Стармер заявил, что Украина имеет право на самооборону. "Россия начала эту войну. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может прекратить ее прямо сейчас", - подчеркнул он. По словам премьера, его страна предоставила Украине "ресурсы", в частности в плане обучения военных, и отметил, что проконсультируется с главой Белого дома о "дальнейшем характере" поддержки Киева.

Стармер сделал это заявление через день после того, как газета The Guardian сообщила, что США и Великобритания допустили использование Украиной ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow с британскими комплектующими для нанесения ударов по целям в глубине России.

Глава Кремля заявил в четверг, что Запад будет "напрямую воевать с Россией", если разрешит Украине наносить удары по российской территории ракетами дальнего радиуса действия западного производства, что, по его словам, изменит характер и масштаб конфликта.

Владимир Путин утверждает, что использование западного высокоточного оружия возможно исключительно военным персоналом альянса, так как Киев "не располагает такими возможностями".

"Так что речь идет не о том, разрешить украинскому режиму нанести удар по России этим оружием или нет. Речь идёт о том, чтобы решить, будут ли страны НАТО напрямую вовлечены в военный конфликт", – заявил президент РФ.

В четверг в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидерами стран Балтии. По сообщению офиса президента, во время встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней стороны обсудили вопросы укрепления военно-технического сотрудничества.

"Мы почти каждый день сталкиваемся с гибридными атаками со стороны Беларуси. Сейчас над нашей страной летают беспилотники, поэтому мы здесь, чтобы учиться и у вас", – сказала Силиня Зеленскому во время встречи.





Президент Литвы Гитанас Науседа заявил Зеленскому, что Западу необходимо "отодвинуть" красные линии и позволить Украине использовать поставляемое Западом оружие против военных объектов на российской территории.

"Чем быстрее мы поймем, что нужно отодвинуть те красные линии, которые мы слишком часто рисуем у себя в голове, тем быстрее наступит победа Украины", – сказал Науседа.

Кроме прочего, на встрече с президентом Эстонии Аларом Карисом обсуждались вопросы финансирования Украины. Так, после визита Кариса на странице Зеленского появилось сообщение о том, что Киев "ценит решение Эстонии ежегодно выделять 0, 25 ВВП на оборонные нужды Украины".

В Киеве, на "Саммите первых леди и джентельменов", посвященному безопасности детей, Владимир Зеленский заявил, что для окончания войны в Украине мир должен ответить на некоторые неудобные вопросы: "Очень легко осудить российскую ракету, которая летит в нашу школу. Но при этом не так просто признать, что эта ракета может иметь комплектующие из Америки, Европы, Азии, из любой части мира".

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