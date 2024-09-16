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15-09-2024, 18:00

Центробанк Росії підвищив ключову ставку до 19%

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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ЦБ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 19% в попытке обуздать инфляцию, которую разгоняют военные расходы. Совет директоров Банка России на пятничном заседании повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, с 18% до 19% годовых на фоне высокой инфляции.

Это делается потому, что государственные расходы на армию ограничивают возможности экономики по производству товаров и услуг и приводят к росту зарплаты работников.

В заявлении регулятора, опубликованном в пятницу, говорится, что "рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг". ЦБ наметил перспективу дальнейшего повышения ставок, чтобы вернуть инфляцию с текущих 9,1% до целевого показателя банка в 4% в 2025 году.

Российская экономика продолжает демонстрировать устойчивый рост в результате доходов от экспорта нефти и государственных расходов на товары, в том числе на военные нужды. Одним из результатов является инфляция, с которой Центробанк пытался бороться с помощью более высоких ставок, которые делают заимствования и расходы на товары более дорогими, что в теории снижает давление на цены.


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