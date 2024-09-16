Кость Бондаренко, политолог, в новом выпуске на #политека_онлайн. Ведущий - Вадим Герасимович Поделитесь этим видео - • БОНДАРЕНКО: Путин СРОЧНО ИЗМЕНИЛ ПЛАН... В студии Politeka Online Константин Бондаренко, политолог 13.9.2024

Таймкоды: 00:00 План есть, нет победы! 03:20 Бить вглубь РФ: решение уже принято? 11:51 Зеленский в США 13:06 Китай отказал Зеленскому 15:27 Зеленский сорвался с цепи! 17:50 Итог дебатов Трампа и Харрис 19:45 Перестановка стульев в Кабмине 21:20 Польша будет сбивать ракеты РФ? 24:15 Дефицит в бюджете Украины.