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Учора, 12:00

БОНДАРЕНКО: Путін ТЕРМІНОВО ЗМІНИВ ПЛАН! ВСУ АТАКУЮТЬ ТЕТЬКІНО! КИТАЙ ВІДМОВИВ ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Категорія: Новини / Авторська колонка

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Кость Бондаренко, политолог, в новом выпуске на #политека_онлайн. Ведущий - Вадим Герасимович Поделитесь этим видео -    • БОНДАРЕНКО: Путин СРОЧНО ИЗМЕНИЛ ПЛАН...   В студии Politeka Online Константин Бондаренко, политолог 13.9.2024

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