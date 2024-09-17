Число погибших в результате наводнений, обрушившихся на Центральную Европу в минувшие выходные, достигло 16 человек и продолжает расти. В понедельник новые жертвы были зарегистрированы в Чехии, Польше и Австрии; на востоке Румынии под воду ушли целые деревни сообщает BBC News Русская служба.

Стихийные бедствия вызваны штормом «Борис», обрушившим на Центральную и Восточную Европу сильнейшие ливни. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на помощь пострадавшим от наводнения будет выделен миллиард злотых (около 260 млн долларов США), добавив, что Польша подаст заявку на получение помощи от ЕС. Правительство Туска объявило чрезвычайное положение.

В Словакии разлившийся Дунай затопил старый город Братиславы. Венгрия, лежащая ниже по течению Дуная, готовится к пику наводнения в ближайшие дни. В Австрии на помощь пострадавшим регионам отправлены солдаты. Министерство климата Австрии сообщило, что на восстановление будет выделено 300 млн евро. На востоке Румынии под водой оказались целые деревни и города.

По этой ссылке откроется статья