Верховная Рада приняла проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении. Планируется, что после принятия в целом налоги повысят с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его данным, проект №11416-д за основу поддержал 241 депутат.

Проект закона в целом даст дополнительный ресурс государственному бюджету в 2024 году на 58 млрд. гривен и 137 млрд. гривен в 2025 году, в основном за счет повышения военного сбора с граждан.

В частности, предлагается:

Повышение военного сбора по всем доходам граждан с 1,5% до 5% . По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд. гривен в 2024 году и 107,7 млрд. гривен в 2025 году.

. По расчетам Минфина, это дополнительно даст бюджету 27,3 млрд. гривен в 2024 году и 107,7 млрд. гривен в 2025 году. Установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц). Бюджет получит 1,7 млрд. гривен в 2024 году и 7,8 млрд. гривен в 2025 году.

на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц). Бюджет получит 1,7 млрд. гривен в 2024 году и 7,8 млрд. гривен в 2025 году. Установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы . Это даст в 2025 году 6,8 млрд. гривен.

. Это даст в 2025 году 6,8 млрд. гривен. Установка ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%. Дополнительно бюджет получит 157,7 млн. гривен в 2025 году.

Установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим. Это даст 1 млрд. гривен в 2024 году и 4,3 млрд. гривен в 2025 году.

Установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%. Это даст 27 млрд. гривен в 2024 году.

Изменение налогового периода с квартального на месячный для предоставления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (необходимо для экономического бронирования).

Налог на банки

Норма по увеличению налога на прибыль банков до 50% отсутствовала в предыдущей версии законопроекта, которую Рада провалила в начале сентября. Против категорически выступали НБУ и Минфин.

Как сообщил депутат Железняк, Минфин уже поддержал повышение налога.

В то же время глава НБУ Андрей Пышный сказал, что риски от такого шага будут больше, чем польза. По его словам, НБУ будет принимать меры, которые обеспечат увеличение покрытия банками дефицита бюджета через покупку ОВГЗ, избегая эмиссии.