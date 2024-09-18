Олег Стариков в новом интервью с Александром Шелестом рассказал об актуальных событиях на фронте, в частности, в Курской области, где украинские войска начали контрнаступление. Российское командование приняло решение ответить на наступление украинских сил, нанеся удары в других районах, чтобы приостановить противника и попытаться ударить в тыл. Противник начинает действовать аккуратно. Как американские ракеты могут повлиять на ход войны? Почему не следует питать на них больших надежд? Об этом и о многом другом — в новом видео на канале Олега Старикова.

Олег Стариков в новом интервью с Александром Шелестом рассказал об актуальных событиях на фронте, в частности, в Курской области, где украинские войска начали контрнаступление.