По меньшей мере девять человек, включая ребенка, погибли после того, как пейджеры, используемые членами вооруженной группировки «Хезболла», примерно в одно время начали взрываться по всему Ливану.

Ранения получили около 2800 человек, сообщили власти.

Группировка, которую поддерживает Иран, заявила, что пейджеры принадлежали «сотрудникам различных подразделений и учреждений „Хезболлы“», и подтвердила гибель восьми бойцов.

Источник, близкий к группировке, сообщил агенству AFP, что среди убитых есть 10-летняя дочь члена «Хезболлы» в долине Бекаа.

«Хезболла» обвинила Израиль в том, что она назвала «преступной агрессией», и пообещала «справедливое возмездие». Израильские военные взрывы пейджеров в Ливане не комментировали.

Агентст

Среди раненых — члены «Хезболлы» и медики, а также посол Ирана в Ливане. По данным иранского телевидения, его жизни ничего не угрожает и полученные им ранения были легкими.

Взрывы звучали в южном районе Бейрута, который считается оплотом «Хезболлы», а также в других регионах страны. Известно также, что несколько пейджеров взорвались в Сирии. В Дамаске и окрестностях сирийской столицы ранения получили 14 человек, утверждает базирующаяся в Британии группа «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».

Источники в ливанских службах безопасности сообщили Би-би-си, что пейджеры, которые «Хезболла» использует для связи, могли быть взломаны израильскими спецслужбами.

Неназванный представитель «Хезболлы» сказал Reuters, что речь идет о «крупнейшем провале служб безопасности» организации за последнее время.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на свой источник пишет, что взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, которую «Хезболла» получила в последние дни.

Высокопоставленный источник Reuters в ливанских силах безопасности и еще один источник утверждают, что израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в 5 тысяч пейджеров, импортированных «Хезболлой» за несколько месяцев до взрывов. Один из собеседников Reuters утверждает, что пейджеры были от тайваньской компании Gold Apollo, но компания в своем заявлении заявила, что не производила эти устройства.

Представитель группировки сообщил Wall Street Journal, что некоторые люди почувствовали, как пейджеры нагревались перед взрывами. Перегретые литий-ионные батареи могут загореться, но эксперты говорят, что взлом пейджеров и их перегрев обычно не приводят к таким сильным взрывам.

Как передает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, который ссылается на неназванного экс-сотрудника британской армии, в пейджеры могло быть заложено от 10 до 20 граммов боевого сильнодействующего взрывчатого вещества.

Взрывчатку могли спрятать в фальшивой электронной детали. Затем взрывные устройства должны были активироваться при помощи специального буквенно-цифрового сообщения. Первый же человек, который после этого начинал пользоваться пейджером, приводил устройство в действие — и оно взрывалось, предполагает эксперт.

По оценкам эксперта Би-би-си, смертельными оказались менее 1% взрывов пейджеров, однако сотни людей получили серьезные ранения, и инцидент стал значительным психологическим ударом по «Хезболле».

Несколько источников агентства Reuters утверждают, что взрывы пейджеров готовились много месяцев.

Зачем «Хезболле» пейджеры и какими могут быть последствия — мнение эксперта

Пол Адамс, дипломатический обозреватель Би-би-си

Трудно придумать удар, более рассчитанный на то, чтобы посеять страх и смятение.

«Хезболла» очень зависит от пейджеров для коммуникации между различными соединениями организации.

От мобильных телефонов давно решили отказаться как от слишком уязвимых, что продемонстрировало еще в 1996 году убийство спецслужбами Израиля главного инженера-подрывника ХАМАС Яхьи Айяша при помощи бомбы, заложенной в мобильный телефон.

В этот раз члены «Хезболлы» гибли в супермаркетах, на улицах, в машинах, в домах и даже в парикмахерских.

Сообщения о происшествиях поступали со всего Ливана, от Бейрута до долины Бекаа, и даже из соседней Сирии.

Хотя взрывы были небольшими, некоторые привели к смертельным травмам.

В то время, когда «Хезболла» и Израиль находятся в состоянии вялотекущей войны, это нападение подорвет человеческие ресурсы, систему связи и, собственно, моральный дух «Хезболлы».

Израиль пока не комментировал происходящее, но мало сомнений в том, что это проведенная им операция.

Является ли она прелюдией к более крупной атаке? Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера сказал спецпредставителю США Амосу Хохштейну, что Израиль «сделает все необходимое для обеспечения своей безопасности».

На ливанско-израильской границе пока нет признаков сосредоточения войск и бронетехники, необходимого для крупного военного вторжения на юг Ливана, но сегодняшние взрывы представляют собой очередную эскалацию.

Трудно представить, что «Хезболла» не почувствует себя вынужденной ответить на них каким-то образом.

«Хезболла» обвиняет Израиль

«Хезболла» заявила, что расследует причины взрывов и возлагает ответственность на Израиль. Израильские власти не комментировали взрывы.

Однако за несколько часов до взрывов кабинет безопасности Израиля заявил, что прекращение атак «Хезболлы» на севере страны для обеспечения безопасного возвращения жителей стала официальной целью войны с боевиками. Перед израильскими военными была поставлена задача обеспечить безопасное возвращение около 60 тысяч израильтян.

Израиль неоднократно угрожал начать военную операцию, чтобы изгнать «Хезболлу» из приграничных районов Ливана и прекратить постоянные обстрелы со стороны группировки. После 7 октября, когда группировка ХАМАС вторглась на территорию Израиля, а израильская армия начала операцию в секторе Газа, на границе с Ливаном почти ежедневно проходят перестрелки с «Хезболлой».